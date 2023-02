Wintervortrag bei der Bundeswehr: Vorfahrt für den gesunden Menschenverstand

Gefesselt von der Bürokratie

Von Josef Gutsmiedl schließen

Sonthofen – Boris Palmer referierte beim Wintervortrag der Bundeswehr über Bürgernähe, innere Sicherheit und Bürokratieabbau.

Einen „Mann der klaren Standpunkte und offenen Worte“ hatte sich die Bundeswehr am Standort Sonthofen für den ersten „Wintervortrag“ geholt: Boris Palmer, den Oberbürgermeister der Stadt Tübingen. Die Mitgliedschaft bei den Grünen ruht zwar, doch Palmer ist bekannt dafür, Grüne-Positionen nicht als Heilige Kuh zu betrachten und pragmatische Lösungen anzusteuern. Motto des Vortrages: „Gesamtstaatliche Resilienz – Bürger und Gesellschaft auf der Zweibahnstraße?“

Palmer vertrete eine Position, die sich an der Leitplanke orientiere „Es genügt nicht, nur auf seine persönlichen Rechte zu pochen, ohne dabei einen eigenen Beitrag und Pflichten zu sehen“, Mit dieser Erwartung bat der Kommandeur der Schule ABC-Abwehr und Gesetzliche Schutzaufgaben, Oberst Tim Richardt, den Vortragenden des ersten Wintervortrags ans Rednerpult.

Verhältnis Bürger und Gesellschaft in Schieflage

Und Boris Palmer, seit dem Jahr 2007 Oberbürgermeister der Universitätsstadt Tübingen, zeigte schlaglichtartig Brennpunkte auf, die darauf hindeuteten, dass es nicht „rund“ laufe beim Verhältnis Bürger – Gesellschaft. Wenn die Bürger die Anforderungen des Staats nicht mehr verstünden, müsse man nicht den Bürger austauschen, sondern das staatliche Verhalten anpassen, brachte Palmer seine Sichtweise auf den Punkt.

Stichwort Innere Sicherheit. Am Beispiel der Silvester-Krawalle zuletzt beim Jahreswechsel in Neukölln / Berlin zeige sich, das beschönigende Umschreibungen oder das Verschweigen von problematischen Zuständen der falsche Weg seien. „Nichts beschönigen aber auch nichts aufbauschen! Solche Wolken­kuckucksheime sollten wir uns nicht leisten!“, betont Palmer und appelliert: „Klar sagen, was ist.“ Auch etwa, dass 95 Prozent aller Asylsuchenden nicht so sind wie die Krawallmacher, aber fünf Prozent womöglich Probleme bereiteten.



Menschenrecht auf Sicherheit?

Offenbar sei die Gefahrenabwehr durch den Staat nicht mehr gegeben, folgert Palmer. Und das Vertrauen in den Staat sei verloren gegangen. Es könne nicht angehen, dass Mörder und Vergewaltiger in Deutschland Schutz fänden und nicht abgeschoben würden, weil ihre Heimatländer als „gefährlich“ eingestuft seien. Das Menschenrecht auf Sicherheit erwerbe man nicht durch einen Grenzübertritt. Palmer: „Wenn ich den Schutz eines Landes in Anspruch nehme, darf ich doch nicht gegen den Staat agieren, der gerade diesen Schutz garantiert.“



Oberbürgermeister Boris Palmer kritisiert auch massiv, dass – gerade in Deutschland – Gesetze gemacht würden, deren Umsetzung in der Praxis geradezu lähmend wirkten auf vielen Bereichen. „Unterdigitalisiert und überbürokratisiert“, so charakterisiert Palmer die allgegenwärtige Landschaft. Die Beispiele aus seinem unmittelbaren Wirkungskreis als Chef einer Stadtverwaltung seien nicht erfunden, betont Palmer, sondern fänden sich in mannigfaltiger Form allerorten.

„Wer schützt uns vor den Beschützern?“

Zeitweilige Ersatzbiotope für Vögel und Amphibien während eines Bauvorhabens, Lärmschutzwände an Orten, wo in der Praxis nur selten überhaupt Lärm entstehen kann, und vieles mehr. Deutsche Gesetze seien zum Teil nicht nachvollziehbar. Palmer: „Da muss man lachen, sonst hält man‘s nicht aus.“

Das führe zu Frustration bei den Bürgern und zu Identifikationsdefiziten mit dem Staat, folgert er und fordert einen drastischen Abbau der „Schutzbürokratie“. Es gebe immer plausible Argumente, würden heere Anliegen vorgeschoben. „Wir müssen bereit sein, Risiken zu tragen und nicht gleich einen Schuldigen zu suchen. Wer schützt uns vor den Beschützern?“



„Weniger Bürokratie wagen!“

Unsere Gesellschaft müsse weg von Regeln, die letztlich nur dazu dienten, Angelegenheiten von einer Schreibtischseite auf die andere zu schieben, rät Boris Palmer. Das erfordere auch einen Paradigmenwechsel in der Rechtssprechung und mehr Verhältnismäßigkeit.



Palmer hatte auch Vorschläge für praktischen Bürokratieabbau gerade auf kommunaler Ebene im Gepäck. Schaffe es eine Behörde nicht, innerhalb von vier Wochen nachzuweisen, dass etwas nicht gehe, gehe es! Und: Dinge, die nichts bringen, lassen. Der gesunde Menschenverstand müsse gelten, nicht die Fachidiotokratie. „Das alles würde unsere Resilienz und Reaktionsfähigkeit verbessern.“ Und angelehnt an ein Motto des früheren Bundeskanzlers Brandt meinte Palmer: „Weniger Bürokratie wagen, ist das Gebot der Stunde.“



Bürgernah und praxisorientiert

In der Diskussionsrunde meldete sich der Oberallgäuer Alt-Landrat Gebhard Kaiser und erinnerte daran, dass er in seiner Amtszeit bürgernah und praxisorientiert gehandelt habe bei Genehmigungen vor Ort. Er fordere seit je her „mehr Mut in der Kommunalpolitik“.