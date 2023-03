Wirtschaftsvereinigung „Attraktives Sonthofen“ hofft auf Verstärkung

Von: Josef Gutsmiedl

Mobil ins Frühjahr: Der erste verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr findet bereits am 2. April statt. © Josef Gutsmiedl

Sonthofen – Die Wirtschaftsvereinigung „Attraktives Sonthofen“ sieht positive Signale in der Stadtentwicklung, weist aber auch auf aktuelle Herausforderungen durch Kaufzurückhaltung und steigende Lebenshaltungskosten hin.

Positive Beispiele für eine „gute Entwicklung“ sieht die Wirtschaftsvereinigung „Attraktives Sonthofen“ AS durchaus. Bewährt haben sich die Aktionstage der AS. Allerdings erkennt Vorstandsmitglied Hans Fili auch „Negatives“ in seinem Rückblick, etwa einige weitere Austritte aus dem Verband. Die Neuwahlen bestätigten die Vorstandschaft in ihren Ämtern.

Man sollte vor allem das Gute im Blick haben, rät Fili. Das werde oft vergessen. Die Pandemie wirke aber da und dort noch nach; zudem stünden womöglich dem einen oder anderen Rückzahlungsforderungen für Coronahilfen ins Haus. „Manche leiden noch“, brachte Hans Fili seine Einschätzung auf den Punkt. Aber, so Filis Beobachtungen, „die Leute geben zum Teil wieder mehr Geld aus“, die Umsätze im Einzelhandel legten zu. In Sonthofen stelle er „gute Schritte“ bei der Entwicklung fest Das neu eröffnete Mode- und Schuhhaus Kern mitten im Fußgängerbereich oder das neue Alpenstadtmuseum etwa „bringen Leben in die Stadt“.



Fünf Austritte und ein Neuzugang

Weniger optimistisch schätzt Kassier Hartmut Bruns die Situation ein: Er sieht eine Kaufzurückhaltung: „Angesicht der steigenden Lebenshaltungkosten fragen sich die Leute, was kann oder will ich mir leisten?“ Das spüre die Vereinigung „Attraktives Sonthofen“ AS auch. Allein heuer gab es bereits fünf Austritte gegenüber nur einem Neuzugang. „Es fehlt auf der Einnahmenseite ein vierstelliger Betrag“, beklagt Bruns und appelliert, aktive Werbung für die AS zu betreiben, die überdies auch Privatleuten offen stehe. Angesichts der Kassenlage sei die jährliche Zuwendung der Stadt in Höhe von 10 000 Euro überaus wichtig.



Der Umsatz der AS-Gutscheine bleibt Bruns zufolge „recht ordentlich“ – Gutscheine im Wert von rund 110 000 Euro sind in Umlauf. Alles in allem kann die AS mit einem Ergebnis von mehr als 7 000 Euro loslegen, fasst Gabriele Louis die Kassenprüfung zusammen „Etwas Luft für das laufende Jahr.“

Verkaufsoffene Sonntage und Lange Einkaufsnacht

Für heuer sind erneut zwei verkaufsoffene Sonntage vorgesehen. Los geht es bereits am Sonntag, 2. April, mit dem Motto „Mobil ins Frühjahr“. Ende Juli steigt wieder das Kinderfest (28. bis 30. Juli). Der Klassiker mit dem „Familienfest“ ist für Sonntag, 8. Oktober, geplant. Und Nummer 3 – allerdings kein Sonntag – soll heuer eine „Lange Einkaufsnacht“ am 1. oder 8. Dezember zum Start in die Adventszeit sein, da im Dezember keine verkaufsoffenen Sonntage genehmigt werden.

Dr. Stefan Holl (Beratungsbüro GMA) und Wirtschaftsförderer Andreas Maier skizzierten den Masterplan Innenstadt, bei dem derzeit eine Reihe von Maßnahmen anstehen mit Schwerpunkten Radstadt, Grün in der Innenstadt und Mobilität.



Vorstandschaft bestätigt

Die Neuwahlen der Vorstandschaft bestätigte das Gremium einhellig. Vorsitzender bleibt Hans-Peter Keiß, Stellvertreter Thomas Wirthensohn, Kassier ist Hartmut Bruns; Kommunikation / Öffentlichkeitsarbeit bleibt in den Händen von Hans Fili, und Beisitzer ist weiterhin Andreas Maier.

Aus der Versammlung kritisiert wurde der „Drecksparkplatz“ an der Immenstädter Straße und eine generelle 2-Stunden-Beschränkung der Parkzeiten.