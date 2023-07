Sicherheitspolitische Weichenstellungen in der Zeitenwende

Von: Josef Gutsmiedl

Grüntenfels als Erinnerung: Schulkommandeur Tim Richardt (links) und Dr. Benedikt Franke. © Josef Gutsmiedl

Sonthofen – Standortbestimmung in der „Zeitenwende“. Beim abschließenden dritten Vortrag der aktuellen Reihe „Bundeswehr und Gesellschaft“ der Schule ABC-Abwehr und Gesetzliche Schutzaufgaben in der Jägerkaserne, skizzierte mit Dr. Benedikt Franke ein profunder „Insider“ die Situation Deutschlands vor dem Hintergrund globaler sicherheitspolitischer Entwicklungen. Franke ist Stellvertretender Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz.

Einen Tag vor Frankes Vortrag in der Jägerkaserne hatte die Bundesregierung die erste „Deutsche nationale Sicherheitsstrategie“ präsentiert. Diese Steilvorlage ließ sich Franke selbstredend nicht entgehen und beleuchtete die geopolitischen Entwicklungen und „Befindlichkeiten“ ausgiebig.



Die „Zeitenwende“ habe „einen völlig anderen Blick auf die Welt“ eröffnet. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine zeige sich jetzt nur als Ausdruck eines großen Problems: die Zweiteilung der Welt in mehr oder weniger autoritäre Regime einerseits und Regionen einer regel- und wertebasierten Ordnung andererseits.

Engagierte Überzeugungsarbeit erforderlich

Nichts zeige die Spaltung deutlicher als der jüngste UN-Beschluss zur Verurteilung Russlands für den Überfall. 38 Enthaltungen von Staaten, die insgesamt rund die Hälfte der Weltbevölkerung repräsentierten, unterstreicht Franke und folgert: Jetzt sei die Zeit, engagiert Überzeugungsarbeit zu leisten, um genau diese Staaten zu gewinnen und politisch einzubinden in anstehende Prozesse. Die Länder zwischen den Machtblöcken handelten opportunistisch, wollten endlich dabei sein im Spiel der Mächtigen.



Man dürfe nicht glauben, so deutete Franke an, dass mit einem Ende des Krieges in der Ukraine alle Probleme gelöst seien. An der immensen Aufgabe des Wiederaufbaus wollten viele Akteure teilhaben. „Der Zwang, das Richtige zu tun ist so groß wie nie!“, meinte der Sicherheitsexperte weiter.

Wurzel des Übels: Ungleichheit in der Welt

Er müsse sich erst einmal als Pessimist zeigen: Er sehe zwei oder drei „hässliche Jahre“ auf sich zukommen. Aber auf lange Sicht würden sich richtige Weichenstellungen auszahlen. Ein Beispiel: So hart der schnelle Ausstieg aus der Atomkraft sich auch darstelle, letztlich habe der Schritt den ohnehin fälligen forcierten Einstieg in erneuerbare Energien vorangebracht. Oder: Der Krieg Russlands habe massive sicherheitspolitische Defizite und fatale Abhängigkeiten offengelegt, die man beenden müsse.

„Keine Abkoppelung von der Welt, aber neue Kapazitäten schaffen“, so das Fazit Frankes. Er macht die Ungleichheit in der Welt als Wurzel des Übels aus: Einige kommen zu kurz. „Uns geht es nur gut, wenn es allen gut geht.“