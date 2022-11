Wärmestuben der Caritas in Sonthofen und Immenstadt freuen sich über stabile Küchen

Küchenchef Bruno Wegert (rechts) und Küchenhelfer Kurt Vonbuhn von der Wärmestube der Caritas Kempten-Oberallgäu © Miriam Schnitzler

Sonthofen/Immenstadt – Notwendige Umbaumaßnahmen in der Wärmestube der Caritas Kempten-Oberallgäu sind dank mehrerer Spenden aus der Region jetzt ausgeführt worden.

„Alle unsere Geräte stehen jetzt auf stabilen Sockelleisten“, freuen sich Küchenchef Bruno Wegert (im Bild rechts) und Küchenhelfer Kurt Vonbuhn. Das Material haben die Firma Reiter Bau aus Sonthofen und Wölpert aus Blaichach gespendet. In der Küche mit angepackt haben Michael, Andres und Christoph Martin von der Freiwilligen Feuerwehr Altstädten. In der Wärmestube bereitet Wegert das Essen für den offenen Mittagstisch der Caritas zu, der in Sont­hofen immer dienstags bis donnerstags um 11.30 Uhr im Pfarrheim St. Michael stattfindet.

In Immenstadt gibt es am Mittwoch und Donnerstag im Pfarrheim St. Nikolaus um 11.45 Uhr warmes Mittagessen. Außerdem bietet die Caritas am Freitag um 9 Uhr ein Frühstück im Sozialzentrum St. Hildegard (Martin-Luther-Straße 10b) in Sonthofen an. Anmeldung für alle Angebote unter Telefon 08321/6601-0.