Die Walser Trail Challenge 2023 – Das Sommerhighlight im Kleinwalsertal

Von: Tizian Pöhlmann

Sommerhighlight im Kleinwalsertal: Die Walser Trail Challenge bietet sportliche Herausforderung in faszinierender Kulisse. © Alexander Fuchs

Kleinwalsertal – Der Laufsommer ist in vollem Gang, die Formkurve kurz vor dem Höhepunkt, die Zeit ist reif für eine sportliche Herausforderung: Die siebte Walser Trail Challenge findet am 29. und 30. Juli im Kleinwalsertal statt. Mit am Start bei der vom TriTeam Kleinwalsertal organisierten Veranstaltung ist auch wieder der Titelsponsor adidas Terrex.

Bereits der Wettlauf um die Startplätze war groß. Gute zwei Wochen bevor über 800 Teilnehmer an den Start gehen, werden für einzelne Wertungen die Startplätze bereits knapp. Vor allem der Widderstein Trail am Samstag, 29. Juli, ist gleichermaßen bei Trailrunning-Einsteigern als auch bei Profis beliebt. Der Klassiker mit einer Länge von 15 Kilometern und knapp 1 000 Höhenmetern hat wirklich alles zu bieten: Knackige Anstiege, technisch anspruchsvolle Abschnitte und herrliche Läuferstrecken vor traumhafter Bergkulisse. Start und Ziel sind in Baad.

„Die Walser Trail Challenge wird nach wie vor komplett ehrenamtlich organisiert. Wenn die Teilnehmer gerne wieder kommen, Freunde und Bekannte mitbringen und die Startplätze so begehrt sind, ist das mitunter das schönste Feedback, das wir bekommen können“, sagt Erich Pühringer, Vereinsvorstand des Tri-Teams.



Nach dem Auftakt mit dem Widderstein Trail stehen am Sonntag, 30. Juli, zwei fordernde, aber wunderschöne Strecken zur Wahl: Der Walser Ultra, der mit 63 Kilometern und 3.900 Höhenmeter die ganze Ausdauer, Kraft und Aufmerksamkeit fordert oder der Walser Trail mit 29 Kilometern und 1 700 Höhenmeter.

Walser Trail Challenge 2023: Das Programm um die Läufe

Als zweitägiges Trailrunning-Event bietet die Walser Trail Challenge sowohl eine Einzelwertung auf allen Strecken als auch zwei Challenge-Wertungen:



Rund um die Läufe gibt es ein Programm, das die gemeinsame Liebe zum Laufen feiert. Am Samstagabend ist der Film „The Mirage“ mit dem Ultraläufer Timothy Olson zu sehen. Im Sommer 2021 stellte er sich der bisher größten Herausforderung seiner läuferischen Karriere: Er wollte die 4 265 Kilometer des Pacific Crest Trails an der Westküste der USA in einer neuen Rekordzeit laufen. Der Film war ein Highlight der European Outdoor Film Tour (EOFT) 2022.



Informationen zum Programm, Streckenverlauf und Anmeldung unter www.trailchallenge.at