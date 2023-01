Sparkassen-Spende: 53 000 Euro für Vereine in der Region

Für die Errichtung eines Sport- und Kletterraumes erhielt der Förderverein Kinderhaus Mittel aus dem WeihnachtsWunder-Spendentopf der Sparkasse Allgäu. © privat

Allgäu – Die Sparkasse Allgäu startet jedes Jahr eine Weihnachtswunder-Aktion. Diesmal erhielten Vereine aus der Region eine Unterstützung von insgesamt 53 000 Euro.

Gemeinsam Gutes tun – darum geht es bei den Spenden-Aktionen auf der WirWunder-Plattform der Sparkasse Allgäu. Pünktlich zum Start in den Advent hatte die Sparkasse die WeihnachtsWunder-Aktion gestartet. Dabei kamen insgesamt rund 38 000 Euro an Spendengeldern aus der Region zusammen. Die Sparkasse Allgäu legte nochmal 15 000 Euro darauf. Insgesamt können sich damit 29 Projekte der teilnehmenden Vereine über wunderbare 53 000 Euro freuen.

Kräftig die Werbetrommel gerührt

Die Vereine hatten im Vorfeld der Aktion kräftig die Werbetrommel gerührt, um Spenden zu erhalten. Am erfolgreichsten war dabei die Kolpingsfamilie Ebenhofen e.V.: 48 Spendender hatten ihren „Weihnachts­trucker“ gefördert.

„Wir sagen Danke an alle Spenderinnen und Spender, die mit unserem WeihnachtsWunder ihre Herzensprojekte unterstützt haben“, freute sich Josef Maierhofer, Verantwortlicher für Spenden und Sponsoring bei der Sparkasse Allgäu, über den erfolgreichen Spendenmarathon. „Für die Vereine hat sich wieder einmal gezeigt, dass es sich lohnt, Projekte auf unsere WirWunder-Plattform einzustellen“.

Vielseitige Projekte in den Regionen

Die erfolgreichsten Projekte in den Regionen waren:

• Marktoberdorf: Kolpingsfamilie Ebenhofen e.V. - 8 032 Euro mit dem Projekt „Weihnachtstruckeraktion 2022 – Lebensmittel und Hygienepakete für Bedürftige in Deutschland und Südosteuropa“

• Füssen: FC Füssen e.V. - 5 368 Euro mit dem Projekt: „Ein Kunstrasenplatz für Füssen und die Region – Sei Dabei!!!“

• Kempten: Afri-KE-Hilfe – 3 510 Euro für die Ausbildung von Waisen und bedürftigen Kindern in Kenia

• Oberallgäu: Förderverein Kinderhaus Allgäu – 1 535 Euro für die Errichtung eines Sport- und Kletterraumes.