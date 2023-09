Weiterführende Schulen im Oberallgäu bald unter einem Dach

Die weiterführenden Schulen im Oberallgäu sollen bald unter Dach sein. (Symbolbild) © Panthermedia/stetsik

Oberallgäu – Die Übernahme der weiterführenden Schulen im Landkreis Oberallgäu nimmt entscheidende Hürde: Die notariellen Verträge zwischen Kreis und Gemeinden sind unterschrieben. Das Vorhaben, den Übergang bis zum Januar 2024 abzuschließen, liegt voll im Zeitplan.

Vor Kurzem haben die Verantwortlichen des Oberallgäuer Landratsamtes gemeinsam mit den Städten Sonthofen und Immenstadt sowie der Marktgemeinde Oberstdorf die letzten notariellen Verträge zur Übernahme der sechs weiterführenden Schulen und der Fachoberschule durch den Landkreis Oberallgäu unterzeichnet. Konkret handelt es sich um die Gymnasien in Immenstadt, Sonthofen und Oberstdorf, die Realschulen in Immenstadt und Sonthofen sowie die Fachoberschule in Sonthofen.

Zusammenlegung der Oberallgäuer Schulen in Sicht: „Wichtiger Schritt“

Die Oberallgäuer Landrätin, Indra Baier-Müller, bezeichnet die abgeschlossenen Übernahmeverträge mit den Gemeinden als wichtigen Schritt für die Weiterentwicklung der Bildungsregion Oberallgäu. Sie zeigt sich zuversichtlich, dass der Zeitplan zur endgültigen Übernahme der weiterführenden Schulen zum Januar 2024 eingehalten werden kann. Das sei nicht zuletzt, so die Landrätin weiter, der guten Zusammenarbeit zwischen den kommunalen Verwaltungen und dem Landratsamt zu verdanken.

„Danke, dass wir dieses so wichtige Thema konstruktiv bearbeiten konnten und die Bildungslandschaft im Oberallgäu nun Schritt für Schritt zukunftssicher ausgestalten können“, richtet Baier-Müller deshalb ihr Wort an die Kommunen und die Landkreisverwaltung. Im nächsten Schritt stehen nun vor allem operative Arbeiten an. Dazu gehört etwa das Sichten und Übernehmen von Wartungsverträgen, der Übergang der IT-Infrastruktur, das Überführen der Liegenschaften in die Liegenschaftsverwaltung des Landkreises oder die Übernahme laufender und geplanter Bauprojekte.