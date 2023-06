Weltcup-Erfolge für die Mountainbikerin Sina van Thiel aus Blaichach

Teilen

Sina van Thiel aus Blaichach lieferte eine furiose Aufholjagd bei Rennen in Leogang. © Merlin Muth

Blaichach – Weltcup-Läufe in Leogang! So hieß es vor Kurzem für die Mountainbikerin Sina van Thiel aus Blaichach. Beim anspruchsvollen XCC-Rennen kam die Oberallgäuerin auf einen 5. Rang.

Diese Position war dann der Startplatz für das folgende XCO-Rennen wenige Tage später. „Auch hier war die Strecke sehr steil und bergauflastig. Inzwischen wusste ich aber, dass mir das anscheinend liegt und ich vielleicht gute Chancen habe, wieder in die Top 10 zu fahren wie am vorherigen Wochenende in Lenzerheide“, so Sina.

„Tolles Rennen“

In einem tollen Rennen schob sie sich auf Rang 2, büßte dann aber nach einem Sturz Plätze ein. In einer furiosen Aufholjagd landete die Sportlerin schließlich auf Rang 5.