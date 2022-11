Wenige Stimmabgaben aus Oberstdorf fehlen dem ADFC-Fahrradklima-Tests noch

Von: Lutz Bäucker

Teilen

Der ADFC Kempten-Oberallgäu bittet alle Oberstdorfer, an der Befragung teilzunehmen. „Mit ihrer Bewertung können sie viel dazu beitragen, die Situation für Radfahrer zu verändern und zu verbessern,“ sagt Lutz Bäucker, Vorsitzender des ADFC-Kreisverbandes Kempten-Oberallgäu. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / blasbike

Oberstdorf – Es fehlen nur noch ganz wenige Stimmabgaben, dann ist der Markt Oberstdorf beim bundesweiten Ranking des „ADFC-Fahrradklima-Tests (FKT) 2022“ dabei.

Es handelt sich um Deutschlands größte und wichtigste Umfrage zum Thema Radfahren. Sie ist richtungsweisend für die Politik. Um in der bundesweiten Auswertung berücksichtigt zu werden, braucht eine Kommune 50 Umfrageteilnehmer.



„Aktuell haben in Oberstdorf schon 41 Personen ihre Meinung zur Situation des Radfahrens in ihrer Heimatgemeinde abgegeben“, berichtet Lutz Bäucker, Vorsitzender des ­ADFC Kempten-Oberallgäu, „das heißt: es sind nur noch neun weitere nötig, um die entscheidende Hürde von 50 zu überspringen.“

ADFC-Fahrradklima-Test: Nur Oberstdorf fehlt noch

Mit 50 und mehr Teilnehmenden kommt eine Kommune in die bundesweite Auswertung und damit auch zur Ergebnis-Bekanntgabe im März 2023. „Das ist enorm wichtig für die Bestandsaufnahme der Radinfrastruktur und die Stimmung der Radfahrer vor Ort“, so Bäucker weiter. Im Oberallgäu haben es Sonthofen, Immenstadt, Waltenhofen und Kempten bereits in die Wertung geschafft, nur Oberstdorf fehlt noch.



Bürgermeister Klaus King unterstützt die größte und wichtigste bundesweite Umfrage zum Thema Radfahren: „Bitte geben auch Sie Ihre Meinung ab und damit Ihrer Gemeinde wichtige Hinweise über Stärken und Schwächen bei Radwegen, Infrastruktur und allem, was zum Radeln gehört.“



Mitmachen geht ganz einfach online: Bis Mittwoch, 30. November, unter www.fahrradklima-test.adfc.de. Dann ist Einsendeschluss für die Radl-Umfrage, die vom Bundesverkehrsministerium unterstützt wird. Beim letzten Mal haben fast 250 000 Deutsche mitgemacht. Oberstdorf bekam damals die Note drei bis vier.