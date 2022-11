Wie der Krieg in der Ukraine das Leben von im Allgäu lebenden Ukrainern veränderte

Von: Lajos Fischer

Teilen

Geflüchtete aus der Ukraine treffen sich regelmäßig in der St.-Michaelis-Kirche © privat

Oberallgäu – Der russische Angriff auf die Ukraine hat auch das Leben von Ukrainerinnen und Ukrainern, die bereits länger im Allgäu leben, von Grund auf verändert. Der Kreisbote hat mit zweien von ihnen gesprochen.

Tetiana Pasichnyk ist Krankenschwester und lebt seit sechs Jahren in Sonthofen. „Vor dem 14. Februar waren wir mit meinem Mann zusammen mit der Organisation unseres familiären Alltags beschäftigt: Es ging um den Sprachkurs, die Anerkennung der beruflichen Abschlüsse und die Betreuung der Kinder.“ Alles Sachen, die man selber bewältigen könne. Dann rief ihre Nichte aus Lemberg an, am Telefon hörten sie die Bomben. „Zuerst konnten wir es nicht glauben. Wir hörten die Geschichten im Vorfeld, aber wir nahmen sie nicht ernst“, erzählt sie heute.



Sorge um Familienmitglieder

„Wir müssen etwas tun“, habe die Familie beschlossen. Tetiana Pasichnyk rief Hajo Nast-Kolb an, der sich seit langem in der Ukraine engagiert. Nach einer kurzen Absprache war er bereit, sofort an die ukrainische Grenze zu fahren. Sechs Familienmitglieder, die mitfahren wollten, hat er erfolgreich nach Sonthofen gebracht. Zuerst hat Tetiana Pasichnyk alle in der eigenen Wohnung untergebracht. Inzwischen ist nur noch ein Mädchen bei ihnen. Die Anderen haben mithilfe des Landratsamtes und Freunden eine eigene Unterkunft gefunden.



Tetiana Pasichnyk, Krankenschwester: „Es ist selbstverständlich, dass man hilft. Es geht einfach nicht anders.“ © privat

Artem Davydov ist Teamleiter am Wertstoffhof in Oberstdorf. Er lebt seit acht Jahren im Allgäu. „Am 24. Februar um 4 Uhr kam der Anruf von meinem Bruder aus Luzk. Er zeigte Bilder, wie dort alles brennt“, erzählt der frühere Jurist. Zwischen 6 und 7 Uhr erklärte er seiner Chefin Alexa Schwendinger am Telefon, er brauche einen Transporter für seine Familie.

Artem Davydov, Teamleiter: „Ich denke jede Sekunde an meine Familie und Freunde.“ © privat

Gleichzeitig habe er seinen Bruder und die enge Verwandtschaft mit einem Bus nach Polen geschickt. Am 25. Februar in der Früh trafen sie sich in Warschau. „Wir sind bis nach Oberstdorf durchgefahren“, erzählt Davydov. Die mitgebrachten sechs Leute haben in der ersten Zeit bei ihm und seiner schwangeren Frau gewohnt, in einer 45-Quadratmeter-Wohnung. Im März bekamen alle eine eigene Unterkunft.



Erste Hilfstransporte

„Wir müssen etwas tun“, lautete der gemeinsame Beschluss des jungen Ukrainers und seiner Chefin. „Innerhalb von drei Monaten brachten wir mit LKWs 170 Tonnen Hilfsgüter direkt in die Ukraine“, sagt er mit Stolz. Das sei die erste Hilfsaktion in Bayern gewesen, die von vielen Firmen unterstützt, aber rein privat organisiert wurde.

Auch bei den Hilfsaktionen anderer Organisationen seien sie fast immer mit 40 bis 100 Leuten dabei gewesen. „Für die Geflüchteten hier ist es sehr wichtig, selber mitzuhelfen“, betont der Oberstdorfer. Bei einem solchen Sammelpunkt habe er Tetiana Pasichnyk kennengelernt. Seit dieser Zeit arbeiten sie zusammen, zuletzt bei der Vorbereitung des Stadtfestes in Sont­hofen.



Vertrauensperson vor Ort

„Es ist selbstverständlich, dass man hilft. Es geht einfach nicht anders“, erklärt die Krankenschwester aus Sonthofen. Nach Ankunft der ersten Geflüchteten habe sie auf Telegram eine Gruppe organisiert. Die neu Angekommenen wurden auf das ganze Oberallgäu verteilt und hätten sich ohne eine Ukrainisch sprechende Vertrauensperson vor Ort verloren gefühlt. Inzwischen habe sich die Situation stabilisiert: Die Leute haben ihr eigenes selbstständiges Leben. Einige seien auch zurückgefahren, die meisten wegen der großen Liebe: Sie unterstützen ihre Männer, die beim Militär sind.



Pasichnyk koordiniert von Anfang an telefonisch die Hilfsangebote. Ihr Deutsch habe sich seither eher verschlechtert, schmunzelt sie. Damit sie für diese ehrenamtliche Tätigkeit frei sein kann, habe ihr Mann den Großteil der Betreuung der Kinder übernommen. Sie arbeite aber weiterhin in drei Schichten im Krankenhaus. Die Tür der Familie sei immer offen: Die Menschen kommen einfach, ohne Anruf oder vorherige Vereinbarung. Eine positive Veränderung in ihrem Leben sei, jetzt springe immer jemand aus der Verwandtschaft ein, wenn sie für die Kinder Betreuung brauche.



Ukrainische Gottesdienste

Damit die Leute etwas Positives erleben können, organisierte sie einen katholischen Pfarrer aus Neu-Ulm. Sie habe im Internet gesucht und telefoniert, bis eine Zusage kam. Der Pfarrer kommt einmal im Monat in die St-Michaelis-Kirche. Nach dem Gottesdienst treffen sich die Menschen bei Kaffee und Kuchen.



Tetiana Pasichnyk ist seit Kriegsanfang zweimal in Lemberg gewesen: „Alles mit eigenen Augen zu sehen und die Sirenen zu hören – eine schreckliche Erfahrung“, sagt sie emotional. Bei einem der Heimatbesuche habe sie einen Freund in Uniform getroffen. Seitdem sind sie ständig in Kontakt. „Mir reicht die Nachricht: Es geht ihm gut. Mehr ist nicht nötig“, berichtet sie. „Einige meiner Freunde sind bereits gestorben. Das macht einen kaputt“, entgegnet Artem Davydov.



Wunsch nach Heimkehr

„Alle wollen nach Hause! Sie leben in einer eigenen Welt. Die Menschen warten auf den Anruf: Der Krieg ist gewonnen, ihr könnt wieder zurück!“, beschreibt die Sonthofer Krankenschwester die seelische Lage der meisten Geflüchteten. Sie seien für alles dankbar, was sie hier bekommen, aber sie wollten wieder ins eigene Haus zurück. „Die Leute, die in Mariupol und in anderen zerstörten Städten ihre Häuser verloren haben, brauchen Zeit“, meint Pasichnyk. Es sei nicht einfach, alles zu verlieren, „Sie wollen das Gleiche nicht nochmal erleben.“

Tetiana Pasichnyk schaltet manchmal ihr Handy aus und geht in die Berge, um abzuschalten. Artem Davydov schaffst das nicht: „Ich denke jede Sekunde an meine Familie und Freunde. Ich kann in den Urlaub fahren, trotzdem komme ich davon nicht weg. Seit dem 24. Februar haben wir ein ganz anderes Leben, es wird nie wieder so wie früher.“