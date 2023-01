„Winter im Allgäu“: Malwettbewerb für Grundschüler

Alle Allgäuer Schulkinder der 1. bis 4. Klasse können unter dem Motto „Dein Winterbild für den Allgäuer Bäcker Stollen“ ihr Bild bis zum 31. Januar einschicken. © Regionalentwicklung Oberallgäu

Oberallgäu – Die Regionalentwicklung Oberallgäu und der Allgäuer Bäcker e.V. organisieren ein Malwettbewerb für Kinder im Grundschulalter.

Mittlerweile sind bereits einige kreative Winterbilder bei der Regionalentwicklung eingetrudelt. Und noch ist etwas Zeit, um mitzumachen. Alle Allgäuer Schulkinder der 1. bis 4. Klasse können unter dem Motto „Dein Winterbild für den Allgäuer Bäcker Stollen“ ihr Bild bis zum 31. Januar einschicken.

Von Oberstdorf bis Babenhausen, von Lindau bis nach Schwangau – alle Grundschüler im Allgäu sind eingeladen, beim Malwettbewerb der Regionalentwicklung Oberallgäu und dem Allgäuer Bäcker e.V. teilzunehmen. Einfach ein Bild zum Thema „Winter im Allgäu“ malen, den Namen, die Schule und Klasse sowie Kontaktdaten dazu und das Ganze dann an die Regionalentwicklung Oberallgäu senden.

Wertvolle Gewinne

Für die Gewinner hat sich der Allgäuer Bäcker e.V. etwas ganz Besonderes überlegt. Neben Geldpreisen für die Klassenkasse (1. Preis: 300 Euro, 2. Preis: 200 Euro, 3. Preis: 100 Euro) bekommen die ersten drei Plätze zudem eine Führung für die ganze Klasse bei einem Allgäuer Bäcker vor Ort. Als besonderes Highlight wird das Gewinnerbild zudem auf der Verpackung des Allgäuer Bäcker Stollens 2023, der im gesamten Allgäu in allen Filialen der Allgäuer Bäcker Mitgliedsbetriebe verkauft wird, abgedruckt.

Die Teilnahme ist einfach: Bild malen, Name, Schule und Klasse sowie Kontaktdaten dazu und an die Regionalentwicklung senden. Entweder per E-Mail an info@regionalentwicklung-oa.de oder per Post an: Regionalentwicklung Oberallgäu e.V. Kemptener Straße 39 in 87509 Immenstadt.