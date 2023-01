Ukraine-Hilfe: „Helf ma zam“ sammelt wieder Spenden

Von: Lajos Fischer

Teilen

Notstromaggregate werden in der Ukraine dringend benötigt. Günther Klee (links) und Hajo Nast-Kolb freuen sich über die ersten eingetroffenen Spenden. © Lajos Fischer

Oberallgäu – Die Aktion „Helf ma zam“ ist wieder aktiv. Anfang Februar werden Lebensmittel, Hygieneartikel, Notaggregate und vieles mehr nach Mukatschewo gebracht.

Die Aktion „Helf ma zam“ sammelt wieder Spenden, die spätestens Anfang Februar von Ehrenamtlichen direkt nach Mukatschewo gebracht werden. Die Sammelstelle an der Lacher-/Alpenvogel-Kreuzung ist jeden Freitag von 14 bis 18 Uhr und jeden Samstag von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

Gebraucht werden vor allem haltbare Lebensmittel, Kindernahrung, Hygieneartikel aller Art, Winterbekleidung für Kinder und Erwachsene, Schuhe und Verbandsmaterial.



Deutscher Kulturverein in Mukatschewo

Die Firma Alpenvogel hat einen Kleinbus gespendet, den der Deutsche Kulturverein der ukrainischen Stadt bekommen soll, erzählt Hajo Nast-Kolb, der den Hilfstransport auch dieses Mal leiten wird. Die deutschsprachige, zweite Bürgermeisterin von Mukatschewo, Julia Taybs, sei hier die Verbindungsperson.



Wegen der massiven Angriffe der russischen Aggressoren auf die Energieversorgung der Ukraine werden dort dringend Notstromaggregate gebraucht. Die ersten sind in der Sammelstelle bereits eingetroffen. Die größeren seien für Schulen und Kindergärten, die kleineren für Arztpraxen bestimmt. Ein Ultraschallgerät geht an das Krankenhaus in Pausching.



Kinder freuen sich auf Fahrradspenden

Fahrräder, vor allem für Kinder, hat Günther Klee von der Fahrradwerkstatt zur Verfügung gestellt.