Vom Winterwandertag des Sonthofer Gymnasiums

Sonthofen – Die Klassen 5 und 6 sowie die Jahrgangsstufen 8 bis 10 konnten bei bestem Wetter ihr Rodelgeschick unter Beweis stellen. Die 7. Klassen durften ihre Kenntnisse beim Skifahren erweitern.

Mittag, Rappengschwend, Wertacher Hörnle und Immenstädter Horn hießen die diesjährigen Ausflugsziele. Der Wintersporttag konnte Ende Februar mit der Schulgemeinschaft durchgeführt werden. Bei schönstem Wetter trafen sich die 5. und 6. Klassen zum Rodeln am Mittag. Für die älteren Schüler wurden die Ziele Rappengschwend, Immenstädter Horn und Wertacher Hörnle als Destinationen ausgewählt. Da das Skilager dieses Jahr coronabedingt entfallen muss, durften die 7. Klasse zwei Tage zum Skifahren. In Ofterschwang und am Söllereck wurden sie von Sportlehrkräften sowie ambitionierten, skifahrenden Lehrern unterstützt.

Auch die 6. Klassen werden dieses Jahr noch das Vergnügen haben zwei Tage ihre Skitechnik zu verbessern. Da auch sie keine mehrtägige Schulfahrt absolvieren können, ermöglicht das Gymnasium einen Ersatz. Durch die hervorragende Organisation konnten alle Schüler und Lehrer einen herrlichen Tag genießen, der wieder viel Motivation für die kommenden Schulwochen bringt.