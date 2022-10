Woher kommt unser Wasser? Einblicke in die Oberallgäuer Trinkwasserversorgung

Die Besuchergruppe des Grünen Gockels erhielt interessante Einblicke in die Trinkwasserversorgung des Allgäus von Wassermeister Heiko Straka und dem Organisator der Exkursion Max Adolf © Hans Ehrenfeld

Sonthofen – Woher kommt eigentlich unser Trinkwasser? Dieser Frage ist das Umweltteam „Grüner Gockel“ der evangelischen Kirchengemeinde in Sonthofen nachgegangen.

Das Berghofer Teammitglied Max Adolf hat dazu eine Exkursion mit dem Zweckverband Fernwasserversorgung Oberes Allgäu organisiert. Der Wassermeister Heiko Straka ermöglichte interessante Einblicke in die Allgäuer Wasserversorgung.

Wasser sei mehr als nur ein Durstlöscher. „Es sei das wichtigste Lebensmittel. Und ein nachhaltiges Lebensmittel obendrein.“ Um ein hochwertiges und gesundes Lebensmittel garantieren zu können, müssten die Wasserversorger ständig die Qualität überwachen.



Grundwasservorkommen im Illertal und Ostrachtal

Doch woher kommt unser Trinkwasser im Allgäu? Das Trinkwasser wird vom Zweckverband aus dem riesigen Grundwasservorkommen im Illertal und Ostrachtal südlich und nördlich von Sonthofen entnommen, in Altstädten aus 50 Metern Tiefe und in Ortwang aus 25 Metern.



Eine Besonderheit sei das Grundwasservorkommen im Illertal bei Altstädten, welches auf Grund der besonderen hydrologischen Gegebenheiten eines der ergiebigsten am ganzen Alpenrand sei, erläuterte Heiko Straka weiter. Selbstverständlich gebe es auch hier beim Grundwasserpegel Schwankungen. Diese seien aber minimal. So falle der Wasserpegel in Altstädten in einem sehr trockenen Sommer gerademal um 20 Zentimeter und in Ortwang um einen Meter. Im Vergleich dazu würden die Pegel in Franken um sieben Meter fallen.



150 Kilometer langes Leitungsnetz

Der Zweckverband fördert täglich 20 000 Kubikmeter aus acht Brunnen und versorgt damit rund 200 000 Endverbraucher. Ein zentraler Baustein in der Wasserversorgung des Zweckverbandes ist der Hochbehälter am sogenannten Alten Weinberg in Burgberg. Ein unscheinbarer kleiner Betonklotz ist dort vorzufinden, aber der Wasserbehälter erstreckt sich tief in den Felsen hinein.

Immer nachts wird das Wasser von den Brunnen in Altstädten und Ortwang in den riesigen Wasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von 8 000 Kubikmeter hinaufgepumpt. Von hier aus wird dann das Wasser über ein 150 Kilometer langes Leitungsnetz mit elf Hochbehältern und ebenso vielen Pumpwerken in das gesamte Verbandsgebiet ohne großen Energieaufwand weitergeleitet.

Versorgung von 22 Gemeinden

22 Gemeinden zwischen Sonthofen im Süden, Kempten im Norden, Oy-Mittelberg im Osten und Stiefenhofen im Westen werden damit versorgt. So würde die Stadt Kempten die Masse ihres Trinkwassers vom oberen Allgäu beziehen. Und die gesamte Trinkwasserversorgung wird gerade mal von acht Mitarbeitern des Zweckverbandes gestemmt. Diese seien nicht nur für die Wartung und den Betrieb der technischen Anlagen zuständig, sondern auch für die Sicherstellung einer Top-Wasserqualität durch regelmäßige Beprobung des Wassers im gesamten Netz.



„Iserm Herrgott kennet ber echt dankbar sing, weil ber in iserer Huimat so viel vu dem guate Trinkwasser hond!“ resümierte der Organisator Max Adolf zum Abschluss einer sehr interessanten und kurzweiligen Exkursion.