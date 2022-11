Anzahl der Meldungen wegen Vernachlässigung und Gewalt in Familien stark gestiegen

Von: Lajos Fischer

Nicht in allen Familien geht es so harmonisch zu. Deswegen kommt es auch im Oberallgäu vermehrt zu Inobhutnahmen durch das Jugendamt. © Panthermedia/gpointstudio

Oberallgäu – Im Oberallgäu werden immer mehr Fälle von Kindeswohlgefährdung gemeldet. Das Jugendamt reserviert feste Heimplätze für Inobhutnahmen.

Die Zahl der Meldungen wegen Kindeswohlgefährdung hat in den letzten beiden Jahren im Landkreis Oberallgäu enorm zugenommen: 2020 gab es 100 Fälle, 2021 kam man auf 190. 2022 wurden bis Ende Oktober bereits 215 registriert. Nach Angaben des Jugendamtes geht es bei mehr als der Hälfte der Meldungen um Vernachlässigung oder Gewalt in Familien.

Kein Wunder, dass auch die Zahl der Inobhutnahmen beständig hoch ist. 2020 hat der Landkreis dafür 130 000 Euro ausgegeben, im vorigen Jahr betrug die Summe 209 000 Euro. Kinder oder Jugendliche werden in Obhut genommen, wenn sie darum bitten oder wenn für ihr Wohl eine dringende Gefahr besteht. Außerdem entsteht Handlungsbedarf, wenn ausländische unbegleitete Minderjährige aufzunehmen sind. Die Kinder und Jugendlichen werden in Pflegefamilien oder in stationären Einrichtungen untergebracht.



Fehlende Kapazitäten

Während der Bedarf sich erhöht, gehen die Kapazitäten zurück. Jugendamtsleiterin Claudia Ritter berichtete über „Systemsprenger“, das heißt über Jugendliche, deren Problemlagen so vielfältig und komplex seien, dass sie viele Kapazitäten binden. Kleinere Einrichtungen würden schließen, weil die Leiter keinen geeigneten Nachfolger fänden. Die 2015/16 geschaffenen Plätze für unbegleitete Minderjährige seien abgebaut worden, weil die Nachfrage massiv zurückgegangen sei.



Die Unterbringung könne auch außerhalb des Landkreises erfolgen. Da der Bedarf auch in anderen Landkreisen und vor allem in größeren Städten ebenfalls sehr hoch sei, würden Plätze in den Allgäuer Einrichtungen oft von diesen belegt. Um einen Platz zu bekommen, müssten die Mitarbeiter des Landrats­amtes oft mehr als 50 Einrichtungen abtelefonieren. „In der Summe macht das unser Leben schwer“, brachte es Ritter auf den Punkt.



Extreme Notsituationen

Deswegen will das Kreisjugendamt neue Wege gehen, zunächst auf ein Jahr befristet. Zwei Plätze werden im Landkreis und/oder in der Stadt Kempten in zwei unterschiedlichen Einrichtungen pauschal reserviert. Das heißt, dass man unabhängig von der tatsächlichen Belegung die Plätze für das gesamte Jahr pauschal finanziert. Die voraussichtlichen Kosten liegen bei 65 000 Euro pro Platz.



Daniel Martin von der Diakonie Allgäu wollte für diese Lösung „eine Lanze brechen“: Die Inobhutnahme sei eine extreme Notsituation für alle. Die Garantie für eine sofortige Unterbringung könne stressmildernd wirken. Der Jugendhilfeausschuss befürwortete schließlich einstimmig den Vorschlag.