Zehn Jahre Holz & Blech Chaoten - Interview anlässlich des Jubiläumskonzertes in Altstädten

Große Vorfreude: Mit dem „Böhmischen Abend“ am Samstag, 29. April, im Schäffler Saal in Altstädten läutet das Jubiläumsjahr der Holz & Blech Chaoten ein.

„böhmisch - mährisch - diege“

Sonthofen – Der „Böhmischer Abend“ am Samstag, 29. April, im Schäffler Saal in Altstädten läutet das Jubiläumsjahr der Holz & Blech Chaoten ein. In den kommenden Monaten geht es dann Schlag auf Schlag weiter nach dem Motto „böhmisch – mährisch – diege“. Der Kreisbote sprach mit Melanie Kuhn und Markus Waltner über das Erfolgsrezept des beliebten Blasmusik-Ensembles, was sich in letzter Zeit getan hat und wohin die Reise geht.

Euer zehnjähriges Bestehen wird kräftig gefeiert. Wie kam dies alles zustande? Wie sieht das Jahresprogramm der HBC aus? Was erwartet die Besucher im Schäffler Saal und bei weiteren Konzerten?

Melanie Kuhn: Ja, nach der Gründung 2013 und der Premiere im April 2014 im Schäffler Saal, gibt es uns jetzt schon das zehnte Jahr – Wahnsinn wie schnell die Zeit vergeht. Dies möchten wir gerne mit unseren Zuhörern am 29. April auch wieder im Schäffler Saal Altstädten feiern. Nach unserem Böhmischen Abend, stehen verschiedene Auftritte an, ein Frühschoppenkonzert in Fischen, außerdem ein Grillfest beim Dorfwirt in Blaichach. Den Handwerker- & Kräutermarkt in Jungholz dürfen wir wieder umrahmen. Kurz danach wir auf dem Dorffest in Oberstdorf im Kurpark. Im September spielen wir beim Käsemarkt in Fischen auf. Im Oktober steht unser zweites Highlight im Jahr an: Wir fahren zum dritten Mal nach Gailroth auf den bekannten Almabtrieb / Viehscheid. Dort begleiten wir einen Festumzug, ehe es in einer extra gebauten Festhalle musikalisch weiter geht.

Die HBC sind inzwischen „eine feste Größe“ – wie rekrutiert sich dieser „zusammengewürfelte Haufen“?

Markus Waltner: Wir sind stolz, dass der Großteil an Musiker/Musikerinnen nach der Corona-Pandemie geblieben ist. Natürlich konnten auch wir nicht alle Musikanten/Musikantinnen halten, dies haben wir aber durch neue Musiker/Musikerinnen wieder kompensieren können. Die Corona-Pandemie hat leider viele Menschen zum Nachdenken gebracht, ob sie genauso weiter machen wollen wie vorher, oder ob sie mehr Freizeit genießen wollen.



Mittlerweile ist es zum Glück aber wieder umgekehrt, es gibt wieder vermehrt Jüngere oder auch Ältere, die es wieder die Zeit für bodenständige Blasmusik nehmen. Zum Beispiel unser ehemaliger Bariton Spieler Markus Egger, ist nach einer mehrjährigen Pause wieder bei uns, den Holz & Blech Chaoten, fest eingestiegen.

Wie seid ihr aktuell besetzungstechnisch aufgestellt? Wir haben gehört und auf den Bildern gesehen, ihr seid in der Breite an Musikern / Musikerinnen ein wenig kleiner geworden?

Melanie Kuhn: Ja, das stimmt. Wir haben uns ein wenig verkleinert, unsere momentane Besetzung ist wie folgt: Drei Flügelhörner, wobei wir am Böhmischen Abend wieder zu viert sind und hoffen, dass uns Becci saisonsübergreifend weiter unterstützen wird. An der Trompete ist nach wie vor unser Organisator Markus Waltner.

Am Tenorhorn ist unser Michi aktuell alleine, wobei wir auch hier für unseren Jubiläumsabend eine Aushilfe gewinnen konnten, da gilt das gleiche wie auf dem Flügelhorn, vielleicht unterstützt uns Annika über das Jahr hinweg weiter am Tenorhorn.



Bei unserem Holzregister spielen aktuell unsere zwei Mädels, Caro und Rebekka, die beiden wechseln sich untereinander bei der 1. und 2. Stimme ab.

Stolz sind wir auch auf unseren neuen dreistimmigen Posaunen-Satz, es ist wahnsinnig wichtig, in der böhmischen Blasmusik, so ein wunderbares Register zu haben, denn ohne Rhythmusgruppe würde nichts laufen.



An der Tuba ist wie gewohnt unser Thomas - dieser würde sich noch über Unterstützung freuen, egal ob weiblich oder männlich, hauptsache es groovt, wie Thomas sagen würde.

Am Schlagzeug haben wir seit diesem Jahr Max sitzen. Max ist nach Andi Hofer, unser zweiter nicht „Allgäuer“, er nimmt sogar den Weg vom württembergischen Kißlegg zu uns in Kauf, um bei uns mitzuspielen.

Wer leitet denn bei euch die Probenarbeit und wie oft probt Ihr? Oder spielt ihr die Sachen einfach durch und wenn etwas nicht passt, wird das dann zusammen entschieden? Oder habt ihr einen Dirigenten?

Markus Waltner: Zu unseren Anfangszeiten, hat uns Vincenz Kling (mittlerweile Dirigent der Blaskapelle Bihlerdorf Ofterschwang und der Jugendblaskapelle Sonthofen) musikalisch geleitet. Damals war unser Probentag der Sonntag. Heute Proben wir nach Bedarf am Montagabend im Abstand von zwei Wochen – gerade in den Monaten von Januar bis April wird intensiver geprobt.



Melanie Kuhn: Wenn etwa ein besonderer Auftritt bevorsteht, dann proben wir intensiver. Als Vincenz dann nach Ofterschwang ging, übernahm diese Stelle dann unser damaliger Schlagzeuger Andi Hofer. Als Andi Hofer bei uns leider aus zeitlichen Gründen aufhören musste, übernahm die musikalische Leitung unser Trompeter Markus. Da dies aber schwierig ist, aus den eigenen Reihen zu leiten, wenn man selber mitspielt (so fehlte während der Probe die Trompete), kam es zur Entscheidung nach einem externen musikalischen Leiter zu suchen...



Den haben wir dann ziemlich schnell gefunden mit Philipp Besler aus Bad Hindelang. Er leitet seit Anfang des Jahres die Holz & Blech Chaoten. Wir sind stolz und froh, mit Philipp so einen wunderbaren Dirigenten gewonnen zu haben. Philipp ist in der Harmoniemusik Hindelang zweiter Dirigent und leitet die Probenarbeit hervorragend. Er erklärt immer wieder, dass Tuba, Schlagzeug und die Posaunen gewissermaßen die „Lokführer“ in der böhmischen Musik sind, alle anderen sind die Wagons die sich einfügen müssen.



Auch andere Sachen erklärt Philipp an Beispielen, was von unseren Musikern/Musikerinnen sehr gut angenommen wird. Er hat in der sehr kurzen Zeit, von Januar bis jetzt, schon sehr viel bewirkt. Er hat für unseren Jubiläumsabend ein sehr abwechslungsreiches, hervorragendes Programm zusammengestellt.

Euer Markenzeichen „böhmisch – mährisch - diege“ ist bekannt. Wie erklärst Du Dir die Beliebtheit dieses Genres gerade auch bei jungen Leuten?

Markus Waltner: Die Blasmusik erfreut sich seit Jahren wieder an steigender Beliebtheit, auch ein Grund dafür ist das in Österreich stattfindende Blasmusikfestival Woodstock der Blasmusik. Was die dort in wenigen Tagen auf die Beine stellen, das ist eine weltweit einzigartige Show.



Was auch mit ein Grund ist, es werden bekannte Schlager-Hits wie solche von Helene Fischer oder auch der „Flippers“, aber auch Mallorca-Party-Hits wie unter anderem Layla oder auch Titel, welche in eine andere Musikrichtungen gehen, als Blasmusiktitel arrangiert werden. So etwas motiviert die Jüngeren selbst zum Instrument zu greifen.



Wir bleiben aber unserem Motto „böhmisch, mährisch, diege” treu, denn wir spielen zu 90 Prozent ohne Anlage und machen nach wie vor „handgemachte“ Live-Musik – ohne Verstärker. Das ist auch die Meinung unserer Zuhörer, die uns das immer wieder bestätigen: Einfach bodenständige normale Blasmusik ohne viel drumherum, da es dies leider immer seltener gibt. Das zeichnet uns Holz & Blech Chaoten letztlich aus.

Danke für das Gespräch.