Wieder Volksfestszeit in Sonthofen

Zehn Tage Spaß und Unterhaltung

Sonthofen – Von Freitag, 30. Juni, bis Sonntag, 9. Juli ist wieder Volksfestzeit in Sonthofen. Die großen und kleinen Besucher können sich dann auf viele Fahrgeschäfte vom Kinderkarussell bis zum Autoscooter freuen. Wie jedes Jahr stehen auf dem Marktangergelände auch Schieß- und Losbuden, eine Menge Stände mit leckeren Schmankerln und der bei Jung und Alt sehr beliebte Biergarten.

Das Volksfest öffnet täglich um 14 Uhr, am Sonntag bereits um 11 Uhr. Die Fahrbetriebe schließen an Werktagen um 23 Uhr, am Freitag und Samstag um Mitternacht und am Sonntag um 22 Uhr. Der Volksfestbetrieb mit Schieß- und Losbuden endet jeweils eine Stunde später. Am Samstag, dem 8. Juli, findet zum großen Finale wieder das beliebte Brillantfeuerwerk statt. An diesem Tag dürfen die Fahrgeschäfte bis 1 Uhr betrieben werden. Kindernachmittag mit reduzierten Fahrpreisen ist am Mittwoch, dem 5. Juli.

Auch 2023 gibt es ein Festzelt auf dem Marktanger. Betrieben wird es nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr wieder von der Stadt Sonthofen in Kooperation mit einigen Vereinen der ASJ.



Das Volksfestprogramm

Freitag, 30. Juni, 19 Uhr: Eröffnung mit der Stadtkapelle Sonthofen und DJ Charly

Samstag, 1. Juli, 19 Uhr: 90er-Party „Ladies Night“ mit DJ Selim und DJ Jürgen

Sonntag, 2. Juli, 10 Uhr: Blaulichtfrühshoppen mit musikalischer Umrahmung

Dienstag, 4. Juli, 19 Uhr: Malle-Party mit DJ Charly

Mittwoch, 5. Juli, 14 Uhr: Seniorennachmittag mit dem Heimat- und Trachtenverein Altstädten und Livemusik

Mittwoch, 5. Juli, 19 Uhr: Firmenvolksfest mit der Musikkapelle Altstädten e.V.

Donnerstag, 6. Juli, 19 Uhr: Sunthofar Obed mit dem GTEV Edelweiß Sonthofen e.V. und der Dorfmusik Berghofen e.V.

Freitag, 7. Juli, 19 Uhr: Vereineolympiade mit Fünfkampf und musikalischer Unterhaltung mit Wildbock

Samstag, 8. Juli, 19 Uhr: Festzelt-Finale mit Brillantfeuerwerk und musikalischer Unterhaltung mit Combo4.

Kinder- und Familientag

Am Mittwoch, 5. Juli, findet der Kinder- und Familientag mit stark ermäßigten Fahrpreisen statt. Ein Zauberer erwartet die Kinder mit fantasievollen Spielen und seinen wundervollen Zauberkünsten. Das Kasperltheater bietet regelmäßig Aufführungen an. Die Geschichten aus der Welt der Märchen und Fantasiefiguren reißen die jungen Menschen mit und bringen sie zum Lachen.

Festzeltprogramm

Das Festzelt öffnet jeweils um 18.00 Uhr, eine Stunde später beginnt das Programm. Das Festzeltprogramm wird außerdem auf der Homepage der Stadt Sonthofen veröffentlicht.



+ Viele Attraktionen erwarten die Besucher auf dem Volksfest in Sonthofen. © Stadt Sonthofen

Reservierungen für das Zelt werden unter 08321/ 615-228 entgegengenommen.