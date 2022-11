Zerstörung der Wildflusslandschaft im Rappenalptal: Landratsamt Oberallgäu nimmt Stellung

Der Bund Naturschutz ist schockiert über den massiven Eingriff im Rappenalptal. © Bund Naturschutz Kreisgruppe Kempten-Oberallgäu

Oberstdorf – Im naturgeschützten Rappenalptal wurde ein bislang breiter Wildbach auf einer Länge von rund 1500 Metern kanalisiert und vertieft. Offenbar ohne Genehmigung.

Die Naturschutzverbände und auch erste politische Stellungnahmen sprechen von einem Skandal und fordern lückenlose Aufklärung und Konsequenzen für die Verantwortlichen. Die Grünen in Oberstdorf fordern ebenfalls eine umfassende Aufklärung und eine rechtliche Verfolgung der Verantwortlichen. Die Regierung von Schwaben und das Landratsamt Oberallgäu müssten nun für eine bestmögliche Renaturierung sorgen. „Ein massiver Schaden für die Umwelt und ein Schaden für ganz Oberstdorf“, stellt die Ortssprecherin Bergith Hornbacher-Burgstaller fest.

Die Umweltzerstörung im Rappenalptal im Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen schockiert Fachleute und Naturfreunde gleichermaßen. Dort ist ein alpiner Wildbach auf einer Länge von rund 1 500 Metern kurzerhand – und offenbar ohne Genehmigung – begradigt worden. Das Landratsamt verweist in einer Stellungnahme auf die „Vorgeschichte“.

Maßnahmen nach Starkregen

„Bei einem Starkregenereignis Mitte August wurden Alpflächen neben dem Rappenalpbach zum Teil meterhoch mit Gestein und Kies überspült, an manchen Stellen erodierten Ufer und brachen dabei ab. Solche außergewöhnlichen Folgen eines Starkregenereignisses sollten durch punktuelle Maßnahmen beseitigt werden. Solche Arbeiten werden immer wieder notwendig, um – insbesondere nach Starkregenereignissen – die Nutzung an das Gewässer angrenzender Wege und landwirtschaftlicher Flächen zu erhalten.“

Generell bezeichneten Unterhaltungsmaßnahmen kleinere Maßnahmen zur Pflege und Entwicklung von Gewässern mit dem Ziel der Erhaltung und Verbesserung der wasserwirtschaftlichen und naturräumlichen Funktion, so die Erläuterung weiter. „Das ist ein enormer Unterschied zur Bewilligung einer Gewässerausbaumaßnahme. Hierbei füllt die Bescheidung in der Regel ganze Ordner – es braucht Gutachten. Abgesehen davon, dass eine solche Maßnahme im Rappenalptal aufgrund des besonderen Schutzstatus niemals bewilligt worden wäre, gab es hier auch nie einen entsprechenden Antrag.“ Wie man vor diesen Hintergründen auf die Idee komme, derartige Arbeiten in diesem Gebiet durchzuführen, werde Gegenstand des Verfahrens sein, betont Pressesprecherin Franziska Springer. „Bislang können auch wir darüber nur spekulieren.“