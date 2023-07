Zwei Allgäuer wollen den E250 beim Eiger Ultra Trail „knacken“

Von: Josef Gutsmiedl

Letztendlich macht der Kopf das Rennen: Das wissen Andy Brittain (links) und Torsten Reichelt (rechts).

Allgäu – Marathon kann „irgendwie“ jeder. Und ein 100-Kilometer-Lauf? Mit guter Vorbereitung zu schaffen. Aber 250 Kilometer im hochalpinen Gelände und gespickt mit fast 20 000 Höhenmetern, das ist eine andere Liga. Eintauchen in diese eigene Welt der ultimativen Ausdauer wollen Andy Brittain und Torsten Reichelt beim Eiger Ultra Trail E250 bei Grindelwald Mitte Juli.

Für die beiden Allgäuer mehr als eine verrückte Idee: Sie wollen an die Grenzen gehen – körperlich, mental. Die ultimative Herausforderung „knacken“.



Alles Kopfsache. Eine Distanz von 250 Kilometern am Stück zu laufen ist eine andere Dimension des Ausdauersports. Auch wenn Andy Brittain (53) und Torsten Reichelt (49) alte Hasen in diesem Metier sind. Ultra-Läufe sind seit Jahren „ihr Ding“. Den legendären Transalpine Run etwa, die Alpenüberquerung in acht Etappen, kennen sie längst; viele Ultra-Trails im Alpenraum ebenso. Aber 250 Kilometer? Das ist Neuland.

Suche nach neuen Abenteuern

Nachdem Brittain im vergangenen Jahr den Transalpine Run mit Reichelt im letzten Moment nach einem positiven Corona-Test sausen lassen musste, war das Duo bald auf der Suche nach einem neuen Abenteuer, einer neuen Herausforderung. „Was ganz anderes als der Transalpine Run“, so Andy Brittain. „Etwas, was zeigen sollte, was geht …“, ergänzt Reichelt. Mit dem neuen E250 im Rahmen des Eiger Ultra Trails war das neue Abenteuer schließlich gefunden. Im vergangenen Jahr hatte diese neue Laufstrecke als „E250 Unesco Jungfrau-Aletsch Trail“ Premiere – zum 10-Jahre-Jubiläum des Eiger Ultra Trails. Das war nach einigen Hin und Her das „Ding“ der beiden Oberallgäuer Ausdauer-Sportler.

Ein Marathonlauf über 42 Kilometer ist überschaubar. Die 100-km-Distanz mit viel Vorbereitung und Willensstärke zu schaffen. Aber 250 Kilometer mit rund 20 000 Höhenmetern? „Alles eine Frage der optimalen, intensiven Vorbereitung“, meint Andy. „Gesund an den Start gehen zu können, sind schon mal 70 Prozent des Erfolgs“, ergänzt Torsten. „Aber das Wetter hast du nicht im Griff – eher ist es umgekehrt.“ In 2 500 und mehr Metern Höhe kann ein Regentag zur Hölle werden.

Kondition und Erfahrung sind Voraussetzung

„Eine sehr gute körperliche Verfassung und Erfahrung im Trail Running ist Voraussetzung für die Bewältigung der Strecke E250. Zudem musst du als Teilnehmer fähig sein, die Strecke gemäß der Ethik im Trail Running in einer teilweisen Autonomie absolvieren zu können“, heißt es warnend in der Ausschreibung für den E250. Aber auch: „Ein besonderes Highlight sind die Köstlichkeiten, mit denen die Athleten auf der E250 Unesco Trail-Strecke verwöhnt werden. Jede Region präsentiert sich mit ihren Spezialitäten!“



Die Route des E250 rund um den Jungfrau-Aletsch-Gletscher wird wahlweise im Zweier- oder Dreierteam absolviert; die Teampartner laufen die gesamte Distanz gemeinsam. Die Spitzenteams erreichen das Ziel in Grindelwald schon nach rund 50 Stunden. Die „Genießer“ haben immerhin 95 Stunden Zeit für das endlose Auf und Ab auf der 250 Kilometer langen Strecke bei Grindelwald. Unterwegs können sich die Athleten in Ruhezonen, den sogenannten Life Basis, ausgiebig verpflegen, Duschen oder sich ärztlich checken lassen – und ausruhen. Sechs dieser Kontrollpunkte sind verpflichtend aufzusuchen. An diese Stationen wird auch Gepäck mit Wechselwäsche und sonstige persönliche Ausrüstung der Teams transportiert.



Irrwege gehören dazu

Dazwischen sind die Sportler mehr oder weniger sich selbst überlassen, können auf eigene Faust Hütten ansteuern, wissen Andy und Torsten. „Der Wettkampf findet in teilweiser Autonomie statt“, umschreibt die Ausschreibung des Veranstalters den Ablauf. „Da kann man sich schon mal ordentlich verfransen und eine Hütte verfehlen, die man fest im Plan hatte“, weiß Reichelt. Lange haben sie nach einer möglichst perfekten Sportuhr gesucht, die auf solche Irrwege beizeiten aufmerksam machen kann. „Das sind dann nicht nur ein paar hundert Meter…“, meint Torsten.



Überhaupt ist die perfekte Vorbereitung das A und O des Abenteuers E250. Daran haben die Beiden wahrlich nicht gespart. Und eine Quali mussten sie obendrein nachweisen: zwei erfolgreich absolvierte anerkannte Ultra-Trails.



Überschaubare Zielsetzungen

„Von einer Hütte zur anderen – weiter voraus zu denken bringt nichts.“ Es gehe um überschaubare Zielsetzungen für die kommenden Stunden, meint Brittain zur Wettkampftaktik. Auferlegte Zurückhaltung statt forsches Tempomachen, sei angesagt. „Das ist ein ganz anderes Rennen.“ Nach etwa 65 Stunden wollen Andy und Torsten das Ziel erreichen. 4 km/h – ein Tempo, das man auch im Kopf verkraften muss. Schwierig für Läufer, die sonst Tempo gerne machen.



Wenn Torsten und Andy nach der zweiten Nacht noch „gut im Plan“ unterwegs sind, so die Strategie der Beiden, könnte der Coup gelingen. „Dann hätten wir noch so 50 bis 60 Kilometer vor uns. Das wäre am dritten Tag zu schaffen. Das Ziel vor Augen, wenn man so will.“ Eine Frage der Strategie. Auch was das Schlafen angeht. Alle vier Stunden wollen die Beiden Ruhepausen einlegen, schlafen so gut es eben möglich ist. „Ganz ohne wird’s nicht gehen“, so Torsten. Sie haben auch das trainiert, ebenso das Laufen im Dunkeln haben die beiden Sportler geübt; ebenso das Bergablaufen. Gerade das gehe auf’s „Gestell“, bereite Muskelkater, dass es kracht. „Wir sind saumäßig gespannt auf unseren E250.“

Start ist am Mittwoch, 12. Juli, um 8 Uhr in Grindelwald. Zielschluss 95 Stunden später. Aber da wollen Andy und Torsten schon aus dem Gröbsten raus sein – und feiern ….