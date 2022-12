Versorgung von 8 500 Haushalten

Zwei Drittel der Stadt Sonthofen mit schnellem Internet versorgt

Von: Josef Gutsmiedl

Den offiziellen „Startschuss“ gaben jetzt (von links) Johann Stadler und Florian Goldhofer von der Telekom, Sonthofens Erster Bürgermeister Christian Wilhelm, sowie Holger Betz, Regionalmanager Daniel Frank und Matthias Lindenbacher von der Telekom Deutschland GmbH. © Josef Gutsmiedl

Sonthofen – Sonthofen gehört bundesweit zu den sechs Kommunen, in denen der Glasfaserbau intensiv gefördert wurde. Die Arbeiten sind jetzt größtenteils abgeschlossen.

Der Glasfaserausbau für rund 8 500 Haushalte in der Stadt Sonthofen ist im definierten Ausbaugebiet abgeschlossen. Aktuell laufen allerdings noch Arbeiten „an der Peripherie“, etwa im Stadtteil Imberg. Und in Rieden (westlich der B 19) soll es bald losgehen.

Seit einiger Zeit schon surfen Kundinnen und Kunden mit „Highspeed“, mit 1 Gigabit / Sekunde. Der Glasfaseranschluss bietet alle Möglichkeiten für digitale Anwendungen wie Homeoffice, Homeschooling, Smart-Home, Streaming, Gaming oder auch Telemedizin. „Glasfaser ist die Technologie der Zukunft bis weit in den Gigabit-Bereich hinein“, betont Daniel Frank, Regionalmanager der Deutschen Telekom.

Klarer Standortvorteil für die Stadt Sonthofen

„Durch das gemeinsame Projekt mit der Telekom hatten wir in Sonthofen die Möglichkeit, jedes Haus im Ausbaugebiet ohne Kostenbeteiligung des Eigentümers oder der Stadt anzuschließen. Hohe Bandbreiten sind sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch für unser Unternehmen ein klarer Standortvorteil.“ Der 1-Gigabit-Standard sei „eine Größe, womit alle zufrieden sind“, so Frank. Sonthofen spiele somit in der Gigabit-Liga.

Zufrieden zeigt sich auch Sont­hofens Bürgermeister Christian Wilhelm. Zwei Drittel des Stadtgebiets seien jetzt mit schnellem Internet versorgt. Dank des Förderprogrammes entstanden der Stadt keine eigentlichen Baukosten. „Das hat den Steuerzahler letztlich Millionenbeträge gespart.“ Die Stadt gehört zu den bundesweit sechs Pilotkommunen für das Förderprogramm. „Mit dem Zwei-Drittel-Ausbau sind wir jetzt tatsächlich Vorreiter.“



Versorgung von 8 500 Haushalten

Auf einer Gesamtstrecke von rund 30 Kilometern wurde im Stadtgebiet Glasfaser verlegt, um rund 8 500 Haushalte zu erreichen. Der Bedarf war im Zuge einer Sonderaktion zum Pauschalpreis von 800 Euro ermittelt worden. Die Mindestzahl von Teilnehmern wurde damals weit übertroffen und der Ausbau konnte beginnen. „Das Netz gehört zwar der Telekom, ist aber offen für alle Anbieter.“



Wer noch keinen Glasfaseranschluss oder einen Glasfasertarif hat, kann das jederzeit nachholen – online, telefonisch oder über den Fachhandel. „Um einen Glasfaseranschluss zu nutzen, sollte der Router kompatibel sein“, erklärt Daniel Betz. Bei Informationsbedarf und individueller Beratung helfe die Telekom gerne.