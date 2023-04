Kindergarten-Neubau in Blaichach nun doch mit dem SWW

Von: Josef Gutsmiedl

Vorfreude in Blaichach: Der Weg für den Kindergartenbau an der Jahnstraße ist jetzt frei. © Symbolfoto: PantherMedia/AllaSerebrina

Blaichach – Der Gemeinderat in Blaichach hat in einer Sondersitzung beschlossen, den Kindergarten an der Jahnstraße doch in Zusammenarbeit mit dem SWW zu bauen.

In einer Sondersitzung diskutierte der Gemeinderat in Blaichach ein Dauerthema jetzt erneut: Nach dem Beschluss im Februar, das Projekt Kindergartenbau an der Jahnstraße zusammen mit dem Sozial-Wirtschaftswerk Oberallgäu SWW zu stemmen, ad acta zu legen und stattdessen in eigener Regie zu bauen, kippte das Gremium nun diesen Beschluss wieder – mit knapper Mehrheit von 10:8 Stimmen. Das SWW ist also wieder im Boot.

Grund für den Stimmungswandel seien „ergänzende Informationen“, sagte etwa Markus Metzler (Freie Wähler). Eine Neuplanung, die nach dem Ausscheiden des SWW notwendig geworden wäre „kommt überhaupt nicht in Frage“, so Silvio Schröter (SPD).



Neue Informationen

Bei einem Alleingang der Gemeinde, so bemerkte Michael Schramm (CSU), hätte man sich einige Möglichkeiten offen gehalten, etwa bei Erweiterungen oder Nutzungsänderungen. Und Dieter Lochbihler (Freie Wähler) merkte an, dass die geplanten 12 Wohnungen des SWW großräumig betrachtet wohl keine Rolle für den Wohnungsmarkt spielten. Zudem löse jeder Wohnbau eine Anpassung der Infrastruktur aus. Wesentlich wichtiger sei ein attraktives Angebot für das dringend benötigte Fachpersonal für die kommunale Kinderbetreuung: „Wir können hinstellen, was wir wollen – wir brauchen Personal!“



Bürgermeister Christof Endreß verwies auf die Ausführungen von Bauamtschef Andreas Dobler und Kämmerer Christian Haak, wonach sich mit dem Aus für das SWW erheblicher neuer Planungsaufwand für die Kommune ergeben werde und die bislang aufgelaufenen Planungskosten von rund 380 000 Euro dem SWW zu erstatten seien.



Neue Entscheidung notwendig

„Es ist jetzt richtig und wichtig, neu zu überlegen und neu zu entscheiden, nachdem weitere Erkenntnisse vorliegen“, betonte der Bürgermeister. Mit einem in einigen Wortbeiträgen angedeuteten „schwierigen Demokratieverständnis“ habe das nichts zu tun. Mit Zweidrittelmehrheit beschloss der Gemeinderat zunächst, sich mit einem neuen Beschluss zum „Fahrplan“ zu befassen . Anschließend wurde „aufgrund der nachträglich detaillierten Gegenüberstellung der Varianten“ mit 10 zu 8 Stimmen entscheiden, das Projekt nun doch weiter mit dem SWW voranzutreiben.



Beim SWW Oberallgäu ist nicht zuletzt Geschäftsführer Martin Kaiser froh, dass das Gemeinschaftsprojekt nun doch – mit einigen Modifikationen – fortgeführt werden kann. „Eine gute Entscheidung.“ Nach dem Hin und Her gelte es jetzt, nach vorne zu schauen.



Freude beim SWW

Inzwischen sei die Finanzierung besser darstellbar und auch die Stellplatzproblematik ausgeräumt. Zudem brauche die Gemeinde keinesfalls befürchten, dass sie mit dem „Handel“ bei der Grundstücksfrage den Kürzeren ziehe: Als Gesellschafter des SWW behalte Blaichach sein Mitwirkungsrecht. „Ein Kindergarten und 12 barrierefreie Wohnungen – das tut dem Gebiet gut“, so Kaiser.