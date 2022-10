Zwischenbilanz der „Challenge Müllfreies Allgäu“: Schlechtes Wetter und ein interessanter Fund

Von: Josef Gutsmiedl

Teilen

Schülerinnen und Schüler der Grundschule Rieden machen sich auf zum Müllsammeln an der Iller. © Josef Gutsmiedl

Oberallgäu – Es ist Halbzeit bei der Challenge Müllfreies Allgäu. Bisher spielte das Wetter den freiwilligen Müllsammlern nicht in die Karten.

Seit gut einer Woche läuft die diesjährige „Challenge Müllfreies Allgäu“ mit bisher rund 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in fast 50 Teams im Oberallgäu. „Leider hat das nasskalte Wetter die erste Challenge-Woche etwas ausgebremst“, so Thomas Mayinger, regionaler Betreuer der Aktion. Mayinger und die Challenge-Partnerunternehmen hoffen auf besseres Wetter, damit die Müllsuche im Ober- und Ostallgäu noch weiter an Fahrt aufnimmt. „Wir freuen uns auf weitere Teams und Anmeldungen.“

Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Rieden, die sich am vergangenen Freitag auf dem Weg zum Müllsammeln an der Iller bei der Marienbrücke machten, konnte der Regen aber nicht abhalten. Mit wetterfester Bekleidung ging es motiviert zur ersten Stunde los!

Außergewöhnlichster Fund

Auch das verlängerte Wochenende mit dem Feiertag am Montag brachte einen richtigen Schub für die allgäuweite Aktion unter Federführung von Bosch im Allgäu. In der Sonderwertung für den „außergewöhnlichsten Fund“ ging etwa eine Bierkiste samt Leergut-Flaschen in Führung. „Da gibt‘s sogar noch das Pfand zurück!“ freut sich Mayinger.

Für jedes bei der Müllchallenge gesammelte Kilo Müll wird der dm-Drogeriemarkt einen Euro für die ökologische Aufwertung des Kalvarienbergs in Sonthofen spenden. Dort soll in Kooperation mit der Stadt Sonthofen eine Streuobstwiese entstehen. „Das ist relativ aufwendig, weil nicht nur neue Bäume gepflanzt werden müssen, sondern auch neue Erde angeschafft werden muss“, berichtet Filialleiter Markus Frey, „außerdem sollen auch alte Obstsorten angepflanzt werden, also nicht das, was man im Supermarkt findet.“ Die Renaturierung steigere nicht nur die Biodiversität und Artenvielfalt, sondern die Ernte solle dann auch den Bürgerinnen und Bürgern für den Eigenbedarf zur Verfügung stehen. „Damit schaffen wir für Mensch und Natur etwas Sinnvolles und arbeiten mit der Region für die Region.“

Mitmachen bei der Müllchallenge

Damit genug Spenden zusammenkommen, wünscht sich der dm-Filialleiter, dass die 1,8 Tonnen Müll vom letzten Jahr heuer verdoppelt werden können. Dafür ist er auch bereit, selbst loszuziehen – zusammen mit Thomas Mayinger macht er sich auf. Anmelden kann man sich weiterhin auf www.plasticfreepeaks.com.