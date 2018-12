Diebe stehlen Weine aus Schwabinger Kellerabteil

Unbekannte haben in Schwabing hochwertige Weine aus einem Kellerabteil entwendet. Nun ruft die Polizei Zeugen für Hinweise auf.

München - Im Zeitraum zwischen Montag, 10.12., bis Montag, 17.12., 11.30 Uhr, kam es in einer Wohnung in der Düsseldorfer Straße in Schwabing zu einem Kellereinbruch. Dabei entwendeten der oder die unbekannten Täter laut Polizei aus einem Kellerabteil eine große Anzahl von hochwertigen Weinen verschiedener Marken und Hersteller. Diese Weine waren teilweise in schweren Holzkisten oder lose gelagert. Wie die Einbrecher genau in das Kellerabteil gelangt waren, steht aktuell noch nicht fest.

Polizei ruft Zeugen auf

Die Polizei sucht nach Zeugen, die im angegebenen Zeitraum in der Düsseldorfer Straße in Schwabing Wahrnehmungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten. Zum Abtransport dürften die Täter laut Polizei ein Fahrzeug genutzt haben. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, unter Telefon 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

mm/tz





