Vater will Geschäft verlassen, doch Angestellte macht Entdeckung in Kinderwagen

Eine aufmerksame Angestellte eines Geschäfts in Schwandorf machte eine erstaunliche Entdeckung, als ein 27-Jähriger den Laden verlassen wollte.

Schwandorf - Kurioses Versteck für Diebesgut: Ein 27-Jähriger hat versucht, in einem Kinderwagen Bettzeug, Kissen und eine Matratze zu stehlen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der Mann am Mittwoch ein Bettengeschäft in Schwandorf in der Oberpfalz ohne zu bezahlen wieder verlassen wollen. Eine Angestellte bemerkte, dass aus dem Kinderwagen nicht bezahlte Waren herausragten und stellte den Mann zur Rede.

Frau stellt Vater (27) zur Rede - doch der reagierte ungewöhnlich

Daraufhin griff er sich sein einjähriges Kind, ließ Kinderwagen samt Diebesgut zurück und flüchtete. Die Polizei konnte den Mann festnehmen.

Bei der Flucht war der Vater mit seinem Kleinkind gestürzt. Den Angaben zufolge hatte es ein Hämatom am Kopf und wurde im Krankenhaus behandelt. Nach einer Polizeivernehmung wurde der 27-Jährige wieder freigelassen. Seinen Kinderwagen durfte er laut Polizei mitnehmen. Die Waren im Wert von 170 Euro wurden an das Geschäft zurückgegeben.

dpa