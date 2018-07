Er braucht dringend Medikamente: Wer hat diesen Mann gesehen?

Wieder ein Vermisster: Seit Montag ist Mario Winkler verschwunden. Von ihm fehlt jede Spur. Besonders dramatisch: Der Mann ist dringend auf Medikamente angewiesen.

Schwandorf - Mario Winkler kam am Montagabend, nach dem Besuch bei einem Bekannten in Altenschwand, nicht nach Hause zurück. Privat durchgeführte Suchmaßnahmen verliefen ohne Ergebnis. In den Vormittagsstunden wurde bei der Polizeiinspektion Schwandorf eine Vermisstenanzeige erstattet.

Derzeit laufen Suchmaßnahmen rund um das Seengebiet. Weitere Anlaufpunkte von Herrn Winkler sind leider nicht bekannt.

Herr Winkler ist ca. 175 cm groß und schlank. Er hat kurze dunkelbraune Haare und trägt eine Brille. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt mit schwarzer Aufschrift, einer Arbeitshose in den Farben rot / schwarz / grau und dunklen Arbeitsschuhen.

Unterwegs ist Herr Winkler mit einem weißen 1er BMW, amtliches Kennzeichen SAD-AW 253. Die letzte bekannte Fahrtrichtung war in Richtung Neunburg vorm Wald.

Aufgrund gesundheitlicher Probleme benötigt Herr Winkler dringend Medikamente.

Hinweise auf den Verbleib bzw. Aufenthaltsort von Herrn Winkler werden erbeten an die Polizeiinspektion Schwandorf unter Telefonnummer 09431/4301-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

mm/tz