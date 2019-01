Unbekleidete Leiche in Waldstück gefunden: Jetzt konnte das Opfer identifiziert werden

Grausiger Fund an der tschechischen Grenze: In einem Waldstück wurde eine männliche unbekleidete Leiche entdeckt. Nun wurde diese identifiziert.

Update 2. Januar 2019, 10.04 Uhr: Eine im bayerisch-tschechischen Grenzgebiet gefundene Leiche ist anhand eines Hüftimplantats identifiziert worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, handelt es sich um einen 69-jährigen Mann aus dem Landkreis Straubing-Bogen.

Die unbekleidete Leiche war am 25. November in einem Waldstück in der Nähe der Ortschaft Nová Pec in Tschechien entdeckt worden. Die Obduktion des Mannes hatte damals ergeben, dass er Opfer einer Gewalttat wurde. Die Kriminalpolizei Straubing ermittelt in Zusammenarbeit mit der Kripo im tschechischen Budweis.

Erstmeldung

Schwandorf - Im Grenzgebiet zwischen Niederbayern und Tschechien ist eine männliche Leiche gefunden worden. Die Polizei geht nach Mitteilung von Dienstag davon aus, dass der Mann Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Der unbekleidete Körper des etwa 70 Jahre alten Mannes sei am vergangenen Sonntag in einem Waldstück nahe dem Wanderweg „Schwarzenberger Schwemmkanal“ und kurz vor der tschechischen Ortschaft Nová Pec gefunden worden.

Leichenfund an tschechischer Grenze: Identität des Toten unklar

Über die Identität des Toten herrsche noch keine Klarheit, die Polizei schließt jedoch nicht aus, dass es sich um einen Deutschen handeln könnte. Bei der Obduktion wurde festgestellt, dass der Mann eine Teilprothese an der Hüfte sowie eine Herzoperation hatte.

dpa

