Fahrradfahrer belästigt Schulkinder: Oma eines Mädchens macht sich gleich auf die Suche nach dem Mann

Von: Nadja Pohr

Die beiden Mädchen befanden sich mit ihren Tretrollern auf dem Nachhauseweg von der Schule, als sie auf den unbekannten Fahrradfahrer aufmerksam wurden. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Zwei Mädchen wurden auf ihrem Weg nach Hause von einem unbekannten Fahrradfahrer belästigt. Er schob einem der beiden Kinder den Rock hoch und flüchtete. Die Polizei Kitzingen ermittelt.

Schwarzach am Main - Auf dem Nachhauseweg sind zwei Mädchen in Schwarzach am Main (Landkreis Kitzingen) am vergangenen Freitagnachmittag (22. Juli) von einem bislang unbekanntem Fahrradfahrer belästigt worden. Die Polizei Kitzingen hat die Ermittlungen übernommen und hofft auch auf Zeugenhinweise.

Schwarzach am Main: Unbekannter Fahrradfahrer belästigt Schulkinder auf dem Nachhauseweg

Die beiden Mädchen befanden sich mit ihren Tretrollern auf dem Nachhauseweg von der Schule, wie es in der Mitteilung der Polizei heißt. Gegen 14.20 Uhr wurden sie auf den Fahrradfahrer an der Kreuzung Dimbacher Straße, Ecke Abt-Plazidus-Straße in Gerlachshausen aufmerksam, der gerade urinierend in einem Gebüsch stand. Er schloss seine Hose und sprach die Kinder daraufhin an. Eines der beiden Mädchen sei weitergefahren, während der Unbekannte dem anderen Kind an den Rock griff und diesen wortlos nach oben schob.

Im Anschluss fuhr der unbekannte Fahrradfahrer in Richtung Münsterschwarzach. Die Mädchen machten sich sofort weiter auf den Weg und berichteten der Oma von einer der beiden, was passiert ist. Diese machte sich zunächst selbst auf die Suche nach dem Täter und verständigte erst danach die Polizei. Im Rahmen einer direkt eingeleiteten Fahndung konnte der unbekannte Mann jedoch nicht mehr angetroffen werden.

Täter sprach Deutsch mit bayerischem Dialekt: Polizei bittet um Zeugenhinweise nach Belästigung

Der Täter wurde als circa 65 Jahre alt, etwa 180 cm groß und mit kräftiger Statur beschrieben. Er trug eine brauen kurze Hose, ein großkariertes Hemd in den Farben rot, blau, grau und weiß sowie eine Sonnenbrille. Der Unbekannte habe kurz rasierte Haare und sprach Deutsch mit bayerischem Dialekt. Das Fahrrad war schwarz und hatte eine graue Seitentasche.

Die Polizei Kitzingen bittet um Zeugenhinweise zu dem Mann, der am Freitag im Bereich Schwarzach, Gerlachshausen beziehungsweise Münsterschwarzach unterwegs gewesen sein soll. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 09321/141-0 entgegengenommen.

