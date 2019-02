Nach Streit in „Sicherheitsgewahrsam“ genommen: 22-Jähriger tot in Polizeizelle gefunden

Nach einem Streit wurde ein 22-Jähriger zur Verhütung von Straftaten in Sicherheitsgewahrsam“. Am nächsten Morgen wurde der Mann tot aufgefunden.

Schweinfurt - In einer Polizeizelle in Unterfranken ist ein 22-jähriger somalischer Staatsbürger unter zunächst unbekannten Umständen gestorben. In der Nacht zum Dienstag habe es in einer Flüchtlingsunterkunft in Schweinfurt einen Streit zwischen zwei Bewohnern gegeben, teilte die Polizei mit. Der 22-Jährige sei aggressiv gewesen und „zur Verhütung von Straftaten in Sicherheitsgewahrsam“ genommen worden.

Nach Streit in „Sicherheitsgewahrsam“ genommen: Landeskriminalamt ermittelt

Gegen 7.30 Uhr sei er tot in seiner Zelle gefunden worden, hieß es weiter. Die Polizei schloss Fremdverschulden aus. Genauere Auskunft lehnte das Landeskriminalamt in München zunächst ab, es werde in alle Richtungen ermittelt. Der Leichnam sollte obduziert werden.

