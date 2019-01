Ertappter Liebhaber flüchtet unbekleidet durch Schweinfurt - das hat böse Folgen für ihn

Im unterfränkischen Schweinfurt hat sich ein kurioser Vorfall ereignet: Der Liebhaber einer vergebenen Frau rannte nackt durch die Innenstadt. Die Folgen für ihn sind schwerwiegend.

Schweinfurt - Am Montagabend ist ein Mann in Schweinfurt in Unterfranken nackt durch die Fußgängerzone gelaufen und hat einen Polizeieinsatz ausgelöst, wie die Polizei berichtet. Demnach wurde die Polizei von mehreren Zeugen alarmiert: Einige hatten den Mann auf der Straße gesehen, bei einer Anruferin stand der Mann sogar vor der Wohnungstür - flüchtete jedoch, als sie ihn aufforderte zu gehen. Wenig später fasste ihn die Polizei.

Nackter Mann in Schweinfurt - die Geschichte dahinter

Bei seiner ersten Befragung gab der 33-jährige ivorische Mann der Polizei gegenüber glaubhaft an, bei einer Dame, deren Namen er partout nicht nennen wollte, auf Besuch gewesen zu sein. Als deren Freund unerwartet nach Hause gekommen war, flüchtete der Mann aus Angst Hals über Kopf aus der Wohnung und hinterließ sämtliche Kleidungsstücke. Er habe danach erst bei zwei fremden Wohnungen geklingelt und um Hilfe gebeten - erst dann sei er durch die Fußgängerzone geflüchtet, berichtet das regionale Nachrichtenportal infranken.de.

Der Flüchtende war zudem angetrunken und gab der Polizei gegenüber zu, Cannabis konsumiert zu haben. Bei einem Atemalkoholtest erreichte der Mann einen Wert von 0,86 Promille.

Abenteuer in Schweinfurt hat schwerwiegende Folgen

Doch mit diesen Folgen hatte der 33-Jährige bei seinem nächtlichen Abenteuer wohl nicht gerechnet: Bei seiner Überprüfung stellte die Polizei fest, dass er über keinen festen Wohnsitz verfügte und seine Aufenthaltsgestattung erloschen war - bereits seit einem halben Jahr drohe dem Staatsbürger der Elfenbeinküste die Abschiebung.

Der Beschuldigte wurde in eine Haftzelle gebracht und mit Decken und Kleidungsstücken versorgt. Gegen ihn wird wegen Belästigung und illegalem Aufenthalt ermittelt.

