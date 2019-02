Mann trinkt Methadon in Apotheke und flieht - Polizei eingeschaltet

In einer Apotheke in Schweinfurt hat ein Drogensüchtiger von einer Flasche Methadon genascht. Nun droht ihm eine Anzeige.

Schweinfurt - Ein Drogensüchtiger hat in einer Apotheke in Schweinfurt heimlich einen Schluck Methadon genommen - und ist dann davongerannt. Der 37-Jährige ist am Freitagmorgen in das Labor der Apotheke gegangen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dort hatte zuvor eine Mitarbeiterin einen Behälter mit dem Drogenersatzstoff Methadon in ein abschließbares Fach gestellt, dieses jedoch offen gelassen.

Der 37-Jährige sei ein bekannter Drogenkonsument, teilte ein Sprecher mit. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

dpa