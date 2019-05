Mordversuch: 22-Jähriger rastet aus, weil er keinen Vodka bekommt

Aus einem lächerlichen Grund ist ein junger Mann vollkommen ausgerastet. Er muss sich nun unter anderem wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht verantworten.

Schweinfurt - Weil ein Mann einem 22-Jährigen nichts von seinem Vodka abgeben will, verliert dieser offenbar vollkommen die Nerven. Es kommt zum Mordversuch.

Was war passiert? Vor dem Landgericht Schweinfurt muss sich seit Donnerstag ein 1996 geborener Mann verantworten, da er offenbar ausflippte, weil ihm ein anderer nichts von dessen Hochprozentigen abgeben wollte.

Schweinfurt: versuchter Mord, schwere Körperverletzung und räuberische Erpressung wegen Vodka

Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft lauten nun: versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung sowie Körperverletzung und räuberische Erpressung. Zunächst kamen beim beim Prozessauftakt Zeugen und der Angeklagte zu Wort.

In Schweinfurt fliegen wegen Vodka zunächst die Fäuste, dann wird es lebensgefährlich

Bei Gericht stellt die Staatsanwaltschaft denn Fall so dar: Zunächst hatten der Angeklagte und ein Bekannter im Oktober nahe einer Flüchtlingsunterkunft in Schweinfurt Bier getrunken. Ein dritter Mann sei mit Vodka hinzugekommen. Als dieser dem Angeklagten nichts vom Alkohol abgeben wollte, schlug der ihm den Vorwürfen zufolge ins Gesicht. Das Opfer wehrte sich anfangs mit Fäusten.

Um sich für die Abwehr-Prügel zu rächen, suchte der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft später mit einem Messer bewaffnet das Opfer in dessen Zimmer auf. Vor der Tür lauerte der 22-Jährige, bis diese geöffnet wurde. Dann stach er in Richtung des Gesichts eines zweiten Opfers zu. Der Angegriffene konnte ausweichen und wurde nur an der Lippe verletzt.

