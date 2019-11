Betonmischer kippt um - Autobahn vollgesperrt - Einsatz läuft voraussichtlich bis Freitagvormittag

Auf der A7 kam es am Donnerstagmorgen zu einem schweren Unfall. Ein Betonmischer kippte um - die Ladung verteilte sich auf der Fahrbahn. Die A7 ist gesperrt.

Am Donnerstagmorgen kippte ein Betonmischer auf der A7 um.

Der Fahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Autobahn bleibt in Richtung Fulda mehrere Stunden gesperrt. Die Arbeiten dauern an.

Update vom 31. Oktober, 16.50 Uhr: Die A7 ist ab Oberthulba (Landkreis Bad Kissingen) in Richtung Fulda ist voraussichtlich bis zum Freitagvormittag gesperrt. Der umgekippte Laster durchbrach die Mittelleitplanke und kippte auf der nach Norden führenden Fahrbahn um. Die Ladung des Betonmischers und Teile der Betonschutzwand verteilten sich auf der Autobahn in beide Fahrtrichtungen. Der 56-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Betonmischer kippt auf A7 um - Autobahn vollgesperrt

Update vom 31. Oktober, 15.20 Uhr:

Die Arbeiten auf der A7 dauern weiterhin an. Wie eine Sprecherin der Polizei Unterfranken bestätigte, seien derzeit noch zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort. Die Sperrung musste mittlerweile sogar nach Süden (Richtung Ulm) ausgeweitet werden. Da die Mittelleitplanke bei dem Unfall ebenfalls beschädigt wurde, laufen die Arbeiten dort auf Hochtouren. Wie lange die Behinderungen noch andauern, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. „Dass Beton ausläuft, erleben wir nicht täglich“, so die Sprecherin.

Betonmischer kippt um - A7 bis in den Nachmittag vollgesperrt - Großeinsatz läuft

Update vom 31. Oktober, 10.36 Uhr: Der Unfall auf der A7 geschah nach Polizeiangaben gegen 4.45 Uhr am Donnerstagmorgen zwischen den Anschlussstellen Bad Brückenau/Wildflecken und Bad Kissingen/Oberthulba. Der 56-jährige Fahrer des Betonmischers wurde schwer verletzt und durch einen zufällig anwesenden Rettungsdienst versorgt. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Die Fahrbahn in Richtung Norden musste zunächst vollständig gesperrt werden, in Richtung Süden floss der Verkehr auf einer Fahrspur an der Unfallstelle vorbei. Das teilte die Polizei mit. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die A7 wird in Richtung Ulm bis in den Nachmittag vollgesperrt bleiben.

‼ VERKEHRSHINWEIS ‼



Derzeit kommt es nach einem Unfall mit einem Betonmischer auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Bad Brückenau und Bad Kissingen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.



Die A7 wird ab ca. 08:00 Uhr in Richtung Ulm bis in den Nachmittag vollgesperrt sein. pic.twitter.com/gGyuDKZmUQ — Polizei Unterfranken (@PolizeiUFR) 31. Oktober 2019

Erstmeldung: Schwerer Unfall mit Betonmischer auf A7

Oberthulba/Schweinfurt - Voraussichtlich bis zum Nachmittag ist die A7 im Bereich der Anschlussstelle Oberthulba (Landkreis Bad Kissingen) in Richtung Ulm gesperrt. Am Donnerstagmorgen war dort ein Laster mit circa 26 Tonnen Betonladung umgekippt. Das teilte die Polizei mit. Der 56-jährige Fahrer wurde schwer verletzt.

Er war in Richtung Süden unterwegs und fuhr aus zunächst ungeklärter Ursache im Bereich einer Baustelle gegen eine Betonschutzwand. Das Fahrzeug drehte sich daraufhin, durchbrach die Mittelleitplanke und kippte auf der nach Norden führenden Fahrbahn um. Die Ladung des Betonmischers verteilte sich auf der Autobahn in beide Fahrtrichtungen.

A7/Oberthulba: Umleitung nach Unfall mit Betonmischer eingerichtet

Ob die A7 in Richtung Fulda ebenfalls von der Sperrung betroffen sein wird, war unklar. Laut Polizei ist eine Umleitung eingerichtet.

Erst am Mittwoch kippte auf der A8 ein Betonmischer um. Die Folge waren stundenlange Staus. (Merkur.de*) Ein tödlicher Unfall hat sich im Landkreis Altötting ereignet: Dort stürzte ein Motorradfahrer (18) und wurde von einem Betonmischer überrollt.

