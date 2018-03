Betrunkene Elfjährige stürzt auf Straße - und wird fast überfahren

Dieses Kind hatte einen wahren Schutzengel: Eine betrunkene Elfjährige ist in Schweinfurt auf eine Straße gestürzt - direkt vor ein herannahendes Auto. Doch der Fahrer reagierte geistesgegenwärtig.

Schweinfurt - Ein betrunkenes elfjähriges Mädchen ist dank der Reaktion eines Autofahrers in Schweinfurt einem Unfall entgangen. Das Kind war nach Angaben der Polizei vom Dienstag mit einer zwölfjährigen Freundin auf einem Gehsteig in der Innenstadt unterwegs, als es wegen seiner Trunkenheit auf die Fahrbahn stürzte. Der herannahende Autofahrer habe einem Sprecher zufolge am Montagabend gerade noch bremsen und ausweichen können.

Polizisten stellten bei dem Kind einen Atemalkoholwert von 0,86 Promille fest. Es wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten ermitteln nun, wer der Elfjährigen den Alkohol zum Trinken gegeben hat - ein 16-Jähriger soll ihr nach ersten Erkenntnissen Spirituosen verabreicht haben.

