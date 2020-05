Polizei veralbert Einbrecher:„Spieglein, Spieglein an der Scheibe, mal sehen ob ...“ 

❓Spieglein, Spieglein an der Scheibe, mal sehen ob ich in Freiheit bleibe❓



Der "Plan" dieses Einbrechers sah ungefähr so aus:

➡ Kinderelektroauto klauen

➡ Auto im Internet verkaufen



Was er nicht bedachte:

Gesichter spiegeln sich auch in Scheiben von Spielzeugautos! ‍ pic.twitter.com/u8HfOKTcYz