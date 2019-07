Bombendrohung am Amts- und Landgericht in Schweinfurt: Polizei durchsucht Gebäude

Eine Bombendrohung ist am Amts- und Landgericht in Schweinfurt eingegangen - die Polizei räumte das Gebäude. (Symbolbild)

Drohung per Telefon

Am Amts- und Landgericht in Schweinfurt ist am Mittwoch eine Bombendrohung per Telefon eingegangen. Die Polizei ist vor Ort und hat das Gebäude geräumt.