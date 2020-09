Frau (55) tot in Wohnung entdeckt: Polizei nimmt zwei Männer fest - ein Detail ist besonders tragisch

In Schweinfurt ist die Leiche einer Frau in einer Wohnung entdeckt worden. Die Polizei vermutet eine Gewalttat. Zwei Männer wurden bereits festgenommen.

Schweinfurt - In Schweinfurt in Unterfranken ist am Donnerstagabend (17. September 2020) eine Frau tot aufgefunden worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, lag die Leiche der 55-Jährigen in einer Wohnung.

Wie die Ermittler bekannt gaben, wurden sie bereits um 17.15 Uhr am Nachmittag in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Cramerstraße nahe der Stadtgalerie gerufen. Wer den Notruf absetzte, ist derzeit nicht bekannt.

In der Wohnung, bei der er sich auch um den Tatort handeln soll, entdeckten Polizisten schließlich die Leiche der Frau (55). Zudem stießen die Beamten vor Ort auf zwei Männer aus der Familie der Frau, die sich ebenfalls in der Wohnung aufhielten. Die beiden 32 und 35 Jahre alten Männer wurden wegen des Verdachts auf eine Straftat von den Einsatzkräften festgenommen.

Tote Frau in Schweinfurt entdeckt: Ermittler sperren Tatort ab

Direkt im Anschluss begann die Spurensicherung vor Ort mit ihrer Arbeit. Kriminalpolizisten begannen im Anschluss mit der Spurensicherung. Um die Lage besser beurteilen zu können, wurde von der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. Die kriminalpolizeilichen Untersuchungen dauern an. Der Einsatzort um die Cramerstraße wurde abgesperrt. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Die Beamten gehen jedoch von einem Tötungsdelikt aus.

