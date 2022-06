13-jähriges Mädchen aus Bayern vermisst – Polizei hofft auf Hinweise

Von: Thomas Eldersch

Teilen

Eine 13-Jährige aus Schweinfurt wird seit Dienstag vermisst. Die Polizei hofft auf Hinweise. © Polizei Unterfranken

Polizei und Familie suchen verzweifelt nach einer 13-Jährigen aus Schweinfurt. Seit Dienstag fehlt von ihr jede Spur. Bislang ergab die Suche nichts.

Schweinfurt – Seit rund 24 Stunden fehlt von der 13-jährigen Fiona Schnitt aus Schweinfurt jede Spur. Ihre Eltern suchten zunächst selbst nach ihr, schalteten dann aber die Polizei ein. Aber auch ihre Suche verlief zunächst ergebnislos. Jetzt hoffen die Beamten auf die Mithilfe aus der Bevölkerung.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

13-Jährige aus Schweinfurt vermisst: Alle Kontaktversuche bislang ergebnislos

Am Dienstag gegen 16 Uhr wurde die 13-Jährige aus Schweinfurt das letzte Mal gesehen. Ab diesem Zeitpunkt gilt sie als abgängig, schreibt das Polizeipräsidium Unterfranken in seiner Pressemitteilung. Zunächst versuchte die Familie, die 13-Jährige selbst zu finden, aber ohne Erfolg. Dann wurde sie bei der Polizeidienststelle in Schweinfurt als vermisst gemeldet. Nachdem alle möglichen Kontaktpersonen kontaktiert wurden, beschloss die Polizei, auf Hinweise aus der Bevölkerung zu hoffen.

Jeder, der die 13-Jährige aus Schweinfurt gesehen hat, soll sich bei der Polizei melden. Möglicherweise hält sich das Mädchen auch im Bereich Dittelbrunn auf, heißt es in der Meldung weiter. Hinweise auf eine Straftat liegen derzeit nicht vor. Die Teenagerin wird wie folgt beschrieben:

175 Zentimeter groß und schlank

Schulterlange, braune, glatte Haare

Sie trägt ein graues Shirt mit lila Schmetterlingen darauf, eine Jeans mit Löchern und weiße Turnschuhe

13-Jährige aus Schweinfurt vermisst: Polizei hofft auf Hilfe aus der Bevölkerung

Wer die Vermisste nach Dienstag, 14. Juni, 16 Uhr gesehen hat, der soll sich dringend bei der Polizeiinspektion Schweinfurt melden. Auch Menschen, die Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben können, sollen unter Telefon (0 97 21) 20 20 anrufen. (tel)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.