Mann (60) von Hubschrauber-Rotor getötet - Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Soldaten

Auch ich habe 3 Modellhubschrauber und bei denen geht Autorotation über negative Winkel. In meinem Fall plus minus 14 Grad bei Symetrischen Blättern bzw -3/+12 bei S-Schlag-Blättern bei meinen Semiscalern. Bei echten Helis geht das aber ohne negative Winkel, ob Sie es glauben oder nicht. Wenn Sie das nächste Mal in Bückeburg sind (Zu meiner Zeit war da die Heeresfliegerschule, gibt es die noch?), dann fragen Sie mal nach.

So, jetzt, wollen wir die anderen Leser nicht zu sehr langweilen:-)

VG