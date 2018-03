Brisanter Fund in Schweinfurt: Sprengstoff-Anschlag verhindert? 

In einer Schweinfurter Wohnung wurden Chemikalien entdeckt, die zum Bau von Rohrbomben geeignet wären. Die Polizei hat den Bereich großräumig abgeriegelt.

Update von 20 Uhr: Festgenommene sind deutsche Staatsbürger

Wie die Polizei mitteilt, werden die Chemikalien gerade von Experten untersucht. Sollte es nicht möglich sein, sie zu transportieren, werden die Stoffe im Laufe der Nacht ins Freie gebracht und dort dann unschädlich gemacht. Natürlich in sicherer Umgebung.

Außerdem betont die Polizei, dass in der Unterkunft, in der die Stoffe gefunden wurden, Bedürftige, aber keine Flüchtlinge leben. Bei den Festgenommenen handele es sich um deutsche Staatsangehörige.

Auf mehrfache Anfrage: Bei dem Fundort handelt es sich um eine soziale Einrichtung, in der Obdachlose und andere Bedürftige untergebracht sind. Flüchtlinge leben dort nicht. Bei den Festgenommenen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige. #Schweinfurt #PolizeieinsatzSW — Polizei Unterfranken (@PolizeiUFR) 26. März 2018

Update 19.33 Uhr: Verdacht gegen Festgenommene erhärtet sich

Bei der Wohnung, in der die Substanzen gefunden wurden, handelt es sich nach Auskunft der Polizei um eine Obdachlosenunterkunft. Die Ermittlungen hinsichtlich der Herkunft und der Bestimmung der Stoffe lief auch am Abend noch auf Hochtouren. In diesem Zusammenhang kam es auch zu Überprüfungen von Personen und deren mitgeführter Gegenstände.

Wie die Polizei Unterfranken am Montagabend auf ihrer Twitterseite schrieb, sei der Einsatz noch im Gange. Bei drei der vier Festgenommenen habe sich der Verdacht erhärtet, dass sie mit den gefundenen Chemikalien zu tun haben könnten.

Der Polizeieinsatz in #Schweinfurt dauert nach wie vor an. Wir haben inzwischen drei Männer und eine Frau vorläufig festgenommen. Bei drei Festgenommenen hat sich inzwischen der Verdacht erhärtet, dass sie mit den Chemikalien im Zusammenhang stehen könnten. #PolizeieinsatzSW — Polizei Unterfranken (@PolizeiUFR) 26. März 2018

Update 17.34 Uhr: Suche nach Anschlagsplänen läuft

Bei der Zwangsräumung einer Wohnung wurden im Keller eines Mehrfamilienhauses Chemikalien und Substanzen gefunden, die zusammengesetzt zur Herstellung von Rohrbomben benutzt werden können. Das bestätigte Polizeisprecher Andreas Laake gegenüber merkur.de.

Laake teilte auf Nachfrage mit, dass vier Personen festgenommen wurde, darunter eine Frau. Diese befanden sich nicht in der Wohnung. Ob sie alle dort gemeldet waren, wollte Laake aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitteilen.

In einem Radius von rund 200 Metern mussten weitere Wohnhäuser evakuiert werden. Etwa 50 Rettungsdienst-Mitarbeiter sind im Einsatz und betreuen die betroffenen Anwohner im Heim eines Sportvereins.

Derzeit werde die Wohnung weiter untersucht - auch nach möglichen Anschlagsplänen. Zu einem extremistischen oder islamistischen Hintergrund der Festgenommenen konnte Laake keine Auskunft geben. Bisher sei über Terrorpläne nichts bekannt. „Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen“, so der Polizeisprecher.

Sprengstoffexperten des LKA sind aus München angereist, um die Stoffe im Keller eingehender zu untersuchen.

Erstmeldung

Schweinfurt - Offenbar sind die Stoffe bei einer geplanten Räumung der Wohnung in der Euerbacher Straße in Schweinfurth am Montagmorgen von einem Gerichtsvollzieher entdeckt worden. Er verständigte unbestätigten Meldungen vom Einsatzort zufolge die Polizei.

Die riegelte den Bereich großräumig ab. Dem Vernehmen nach geht der Radius rund 200 Meter um das Gebäude. Nach Medienberichten läuft derzeit eine Evakuierung aller Gebäude innerhalb des Radius. Ein Großaufgebot an Polizeikräften sowie der Rettungsdienst ist vor Ort.

