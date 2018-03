Waffen und Chemikalien in Obdachlosenunterkunft: Offenbar kein Zusammenhang

In dieser Obdachlosenunterkunft in schweinfurt hatte die Polizei am Montag literweise Chemikalien gefunden.

Wohnung durchsucht

Am Montag Chemikalien, am Dienstag mehrere Waffen. In einer Obdachlosenunterkunft stellte die Polizei einige gefährliche Dinge sicher. Gab es einen Zusammenhang?