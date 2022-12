Weihnachtsfeier endet in Schlägerei: Zwei Beteiligte im Krankenhaus

Von: Miriam Haberhauer

Teilen

Eine Firmen-Weihnachtsfeier endete für zwei Beteiligte im Krankenhaus. (Symbolbild) © IMAGO/snapshot-photography/T.Seeliger

Auf einer Firmen-Weihnachtsfeier gerieten zwei Männer in einen heftigen Streit. Die beiden kamen mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Schweinfurt – Keine Spur vom Zauber von Weihnachten oder besinnlicher Vorfreude: Auf einer Weihnachtsfeier ihrer Firma gerieten ein 36-Jähriger und ein 39-Jähriger in einen handfesten Streit, der für beide im Krankenhaus endete.

Schlägerei auf der Weihnachtsfeier: Zwei Männer landen in Krankenhaus

Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstag in einem Lokal in Schweinfurt, in welchem zuvor eine Firmen-Weihnachtsfeier stattgefunden hatte. Wie die Polizei mitteilte, gerieten vor dem Restaurant zwei 39- und 36-jährige Männer zunächst in eine verbale Auseinandersetzung.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Im Verlauf der Auseinandersetzung kam es dann zu einer Schlägerei zwischen den beiden Beteiligten, in deren Verlauf sie sich nach ersten Erkenntnissen gegenseitig mittelschwer verletzten. Die zwei Streithähne wurden in ein Krankenhaus gebracht. Gegen beide wird nun wegen des Verdachts auf Körperverletzung ermittelt. (dpa/mha)