„Let‘s Dance, Herr Pfarrer“: Geistlicher tanzt an Ostern zu „Sing Halleluja“ und wird zum Internet-Star

Von: Laura May

Tanz-Choreografie an Ostern macht bayerischen Priester Andreas Artinger zum Internet-Star – er will mit Disco-Stimmung die Jugend in die Kirche locken.

Schweinhütt – Jedes Jahr die gleiche Ostermesse? Das war Pfarrvikar Andreas Artinger immer schon zu langweilig. „In meiner letzten Pfarrei in Ruhstorf an der Rott (Landkreis Passau) habe ich 20 Jahre die Ostermesse immer ein bisschen anders gestaltet“, erzählt der 63-Jährige. Er hält es wie die Sängerin Pink in ihrem Song „God is a DJ“: Wenn Gott ein Discjockey ist, ist das Leben eine Tanzfläche.

Regen: Tanzender Priester: „Die Liturgie lebendig gestalten“

Seit 10 Jahren ist Artinger für den niederbayerischen Pfarrverband Regen-Langdorf (Landkreis Regen) im Dienst – und auch dieses Jahr hat er sich wieder etwas einfallen lassen, um die Ostermesse für alle zu einem unterhaltsamen Erlebnis zu machen. „Mir geht es darum, die Liturgie lebendig zu gestalten“, sagt der Priester. Er will die bekannten Ostertraditionen kreativ erweitern. So wurde die ganze Messe zu einer Inszenierung aus Licht, Musik und Tanz. Ein erleuchtetes Altarkreuz, Paukenschläge, Tischfeuerwerk.

Regen: Ministranten und Priester tanzen zu „Sing Hallelujah!“ von Dr. Alban

„Der ganze Gottesdienst ist auf den Tanz zugelaufen“, sagt Artinger. Zum Lied „Sing Hallelujah!“ von Dr. Alban aus dem Jahr 1993 studierte Artinger mit seinen Ministrierenden eine Choreografie ein. Angeleitet von einer professionellen Tänzerin, wurde der Auftritt vorbereitet. Ein Video des Tanzes war es schließlich auch, das die kleine Filial-Pfarrei von Schweinhütt auf Youtube weit über die Grenzen Niederbayerns hinaus verbreitete. Allein auf Youtube hat das Video „Ostertanz 2022 Schweinhütt“ bereits knapp 50.000 Aufrufe.

Pfarrvikar Andreas Artinger bot an Ostern eine besondere Tanzeinlage. © Screenshot YouTube

Regen: Video wird zu viralem Hit: Schon knapp 50.000 Aufrufe auf Youtube

„Ich war der Meinung, dass das eher etwas Regionales bleibt“, sagt Priester Artinger. Dennoch freut er sich, dass er mit dem Video seines Tanzes Osterfreude verbreiten konnte und die Kirche mal wieder mit positiven Schlagzeilen statt mit dem Missbrauchsskandal in die Öffentlichkeit kommt. „Ich freue mich, dass die Aktion so viel positives Feedback bekommt.“

Auch während der Ostermesse sei direkt aufgefallen, dass sich die Leute über die kreative Liturgie freuen. „Sie sind aufgesprungen, haben mitgemacht, es war eine tolle Osterstimmung.“ In den Tagen danach konnte sich Andreas Artinger kaum retten vor Presseanfragen. BR24, katholisch.de, Passauer Neue Presse – alle wollten mehr über das exzentrische Osterfest erfahren.

Regen: Kommentare auf Youtube - Fast nur Begeisterung

In den Kommentaren auf Youtube manifestiert sich die Freude vieler Menschen über frischen Wind in der Kirche. Eine Userin schreibt: „Die Kirche bräuchte mehr so lockere und aufgeschlossene Pfarrer wie Herrn Artinger.“ „Let‘s Dance, Herr Pfarrer! Ach, gäbe es doch mehr Priester wie diesen!“, meint eine weitere Userin. Die große Mehrheit der Kommentare fällt positiv aus. Nur wenige Äußerungen sehen in der Tanz-Darbietung eine Verhöhnung der Heiligen Messe und wünschen sich traditionelle Osterbräuche. So schreibt etwa ein Herr: „D’leid weand gottlos. Glaubensabfall und Sittenverderbnis kehren ein.“

Regen: Priester Artinger: „Letzte Woche wurde ich überall darauf angesprochen“

Im Ort und seinem engen Umfeld wurde Artinger ebenfalls mit Rückmeldungen überschüttet. Alte Bekannte meldeten sich, Zuschriften aus seiner alten Pfarrei erreichten ihn, das Telefon klingelte. „Letzte Woche wurde ich überall darauf angesprochen.“ Gut eine Woche nach Ostern klingt der Hype nun langsam wieder ab. Und Andreas Artinger freut sich schon auf nächstes Jahr.

