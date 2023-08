Autos stoßen zusammen: 19-Jähriger schleudert von Straße und wird schwer verletzt

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Beim Überholen prallte ein 19-Jähriger in ein anderes Auto. Sein Wagen kam daraufhin von der Straße ab und landete in der Böschung.

Coburg - Ein junger Mann hat bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Coburg schwere Verletzungen erlitten. Der 19-Jährige überholte auf der Bundesstraße 303 nahe Weitramsdorf ein Auto und stieß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 62-Jährigen zusammen. Das teilte die Polizei am Sonntag, 20. August, mit.

Ein junger Mann ist auf der B 303 im Landkreis Coburg verunglückt. © NEWS5 / Ittig

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Autofahrer bei Unfall im Kreis Coburg verletzt - Weitere Unfälle in Bayern

Nach dem Zusammenprall sei der 19-Jährige mit seinem Auto von der Fahrzeug abgekommen und in einer Böschung gelandet. Er kam in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. Die 62-jährige Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

In Bayern haben sich am Wochenende zahlreiche weitere Unfälle ereignet. Ein circa 8 Jahre altes Mädchen soll in der Oberpfalz einen Unfall verursacht haben, bei dem eine Frau verletzt wurde. Danach soll das Kind mit seinem Fahrrad davongefahren sein. Außerdem kamen zwei Motorradfahrer bei Unfällen ums Leben. Die Vorfälle geschahen ebenfalls in der Oberpfalz, sogar auf der gleichen Straße und nur eine Stunde nacheinander. (kam/dpa)

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.