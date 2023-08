Schwere Sturmböen, Dauerregen und Schneefall: Wetterdienst mit amtlichen Warnungen für Bayern

Von: Felix Herz

Auch zum Wochenstart gibt es wieder chaotisches Wetter in Bayern: Von schweren Sturmböen bis sogar Schnee ist fast alles dabei. Der DWD warnt.

München – Der Start in den August war nass, kalt und stürmisch. Bei vielen Menschen in Bayern sorgt das für reichlich Frust, sie vermissen den Sommer. Und auch zum Start in die zweite August-Woche ist zunächst keine Besserung in Sicht: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt fast für den gesamten Freistaat vor diversen Wettererscheinungen.

DWD warnt: Dauerregen und Windböen in ganz Bayern

Am Montagmorgen, 7. August, sprach der DWD vier verschiedene Warnungen für Bayern aus. Dabei geht es um Wind- und Sturmböen, Dauerregen und Schneefall. Doch der Reihe nach: In den meisten Regionen des Freistaats warnt der DWD derzeit vor Windböen. Unter anderem für München, weite Teile Ober- und Niederbayerns sowie für Unterfranken heißt es: „Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h und 60 km/h aus westlicher Richtung auf.“ Teils seien auch Sturmböen möglich. Die Warnung gilt bis 16 (Süden), respektive 18 Uhr (Unterfranken).

Es fühlt sich an wie der Herbst: Das Wetter in Bayern zeigt sich auch zum Wochenstart wieder stürmisch und regnerisch, in den Alpen fällt sogar Schnee. Der Deutsche Wetterdienst warnt. (Symbolbild) © Jochen Tack / IMAGO

In einigen Regionen Bayerns geht es laut DWD aber noch etwas stürmischer zu. Für die östlichen bis nordöstlichen Landkreise sowie für fast ganz Ober- und Mittelfranken warnt der Deutsche Wetterdienst vor Windböen und auch vor Dauerregen. Es werden demnach mit „Niederschlagsmengen zwischen 25 l/m² und 40 l/m²“ gerechnet. Für den Osten Bayerns gelten die Warnungen noch bis 15 Uhr, in Mittel- und Oberfranken immerhin nur bis 10 Uhr.

Schwere Sturmböen und Schneefall in Bayern: Amtliche DWD-Warnung

Sogar noch wilder geht es in den Alpen zu. Laut DWD muss im gesamten Alpenraum vorläufig noch bis 9 Uhr mit „schweren Sturmböen“ gerechnet werden. Oberhalb von 1500 Metern müsse mit „Geschwindigkeiten zwischen 80 km/h und 90 km/h anfangs aus westlicher, später aus nordwestlicher Richtung“ gerechnet werden. In exponierten Lagen können 100 km/herreicht werden.

Zusätzlich falle im Warnzeitraum ab einer Höhe von 1500 Metern auch Schnee, der DWD schreibt von bis zu zehn Zentimetern. In Staulagen seien sogar 20 Zentimeter möglich. Verbreitet sei mit Glätte zu rechnen. (fhz)

