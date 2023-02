Schwerer Unfall auf A94: Autobahn für mehrere Stunden teilweise gesperrt

Von: Elisa Buhrke

Auf der A94 hat sich ein schwerer Auffahrunfall ereignet. Die Autobahn ist seit mehreren Stunden teilgesperrt. © IMAGO/Rolf Poss

Auf der A94 von München Richtung Passau hat sich ein schwerer Auffahrunfall ereignet. Seitdem ist der rechte Fahrstreifen auf Höhe der Unfallstelle gesperrt.

Burghausen - Nach einem Auffahrunfall von München in Richtung Passau ist die A94 seit Stunden auf dem rechten Fahrstreifen gesperrt: Am Dienstag, 21. Februar, gegen 11.30 Uhr ist ein Mann nach ersten Erkenntnissen mit seinem Pkw einem Lastwagen aufgefahren. Nach Angaben der Autobahnpolizei Mühldorf ereignete sich der Unfall zwischen Neuötting-Ost und Burghausen. Der Mann wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Unfall auf der A94: Autobahn seit Stunden teilgesperrt

Verkehrsteilnehmer sollten den Bereich möglichst weiträumig umfahren, rät die Polizei. Wann die Teilsperrung aufgehoben werde, sei noch nicht abzusehen. Als Umleitung empfiehlt der ADAC die U39. (dpa/elb)

