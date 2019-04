Schwerer Unfall auf B8 bei Nürnberg: Mann stirbt nach Zusammenstoß mit Lkw

Ein schlimmer Frontalzusammenstoß ereignete sich am Donnerstagvormittag auf der B8 bei Nürnberg. Ein Mann starb noch am Unfallort.

Nürnberger Land - Der Unfall ereignete sich auf der B8 Landkreis Nürnberger Land zwischen Schwarzenbruck und Pfeifferhütte.

Ein großer Lkw und ein Opel kollidierten dort frontal. Bei dem Fahrer des Opels handelte es sich nach ersten, bisher unbestätigten Angaben vom Unfallort um einen 80-Jährigen. Er war aus Pfeiferhütte kommend in Richtung Schwarzenbruck unterwegs, der Lastwagen in die Gegenrichtung.

Schlimmer Unfall auf B8 bei Nürnberg: Mann stirbt nach Zusammenstoß

Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Autofahrer auf die Gegenspur, wo beide Fahrzeuge frontal kollidierten.

+ Ein Opel-Fahrer ist bei Nürnberg frontal mit einem Lkw kollidiert. Er starb noch am Unfallort. © News5/Schmelzer Kräfte der Feuerwehr trafen zuerst am Unfallort ein, befreiten den 80-Jährigen aus dem Wrack und begannen mit der Reanimation. Diese setzte der Rettungsdienst später fort. Leider vergebens. Der Mann starb noch am Unfallort.

Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die B8 ist auf Höhe der Unfallstelle komplett gesperrt. Ein Gutachter und die Polizei ermitteln derzeit die Unfallursache.

kmm

