Schwerer Unfall in Oberbayern: Mann kracht in Gegenverkehr – Wiederbelebungsmaßnahmen im Hubschrauber

Von: Felix Herz

Bei einem Verkehrsunfall in Bayern wurde ein Mann schwer verletzt. Er musste unter laufenden Reanimationsmaßnahmen mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. © vifogra / Schmelzer

Ein Mann ist in Oberbayern in den Gegenverkehr geraten und mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Er musste sofort in eine Klinik geflogen werden.

Königsmoos – Am Mittwochnachmittag, 3. Mai, hat sich im oberbayerischen Königsmoos, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, ein schwerer Unfall ereignet. Ein Fahrer war in den Gegenverkehr geraten, dort mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Er wurde sofort in eine Klinik geflogen.

Schwerer Unfall in Bayern: Mann in Klinik geflogen

Der Unfall ereignete sich gegen 16.10 Uhr. Ein 73-jähriger Mann aus Neuburg fuhr mit seinem Wagen von Berg im Gau kommend Richtung Neuburg. In Königsmoos geriet der Mann dann aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Zunächst touchierte er den Außenspiegel eines entgegenkommenden 48-jährigen BMW-Fahrers, dann stieß er frontal mit dem Audi einer 39-Jährigen aus Oberhausen zusammen.

Bei dem Unfall wurde der 73-Jährige so schwer verletzt, dass er – nachdem ihn die sofort alarmierten Rettungskräfte aus dem Fahrzeugwrack befreit hatten – mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde. Und bereits während des Fluges musste er laufend reanimiert werden, heißt es in Berichten von vor Ort.

Hoher Sachschaden – andere Unfallperson nur leicht verletzt

Die 39-jährige Oberhauserin, in deren Audi der 73-Jährige gekracht war, wurde glücklicherweise nur leicht verletzt – eine weitergehende ärztliche Behandlung war bei ihr nicht notwendig. Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von 22.000 Euro.

Der Durchgangsverkehr auf der Königsmooser Straße musste für zwei Stunden gesperrt werden, die Feuerwehr leitete den Verkehr um. Die Polizei hat zudem inzwischen die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (fhz)

