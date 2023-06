„Schweres Gewitter, Orkanböen, heftiger Starkregen und Hagel“: Bayern vor Wetter-Krach am Abend

Von: Felix Herz

Am Dienstagabend kommen schwere Gewitter vom Westen her in den Freistaat. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab eine entsprechende Warnung heraus. (Symbolbild) © Screenshot DWD / MiS / IMAGO / Merkur-Collage

Am Dienstagabend dürfte es in weiten Teilen Bayerns ungemütlich werden, in der Nacht auf Mittwoch drohen sogar Unwetter. Der DWD gab eine Warnung heraus.

Günzburg – Die Wetterkarte des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigt Bayern am Dienstagabend, 20. Juni, in einem bunten Mix. Violett, grün, rot, orange, rote Streifen sind zu sehen. Mit diesen Farben kennzeichnet der DWD die Wetterlage für die jeweiligen Regionen. Und bis auf das Grün warnen die anderen Farben allesamt vor teils markanten Wettererscheinungen. Besonders im Westen des Freistaats dürfte es noch richtig ungemütlich werden.

Unwetter-Warnung für Bayern beim DWD

Das Violett, das den Großteil Bayerns dominiert, ist schnell erklärt. Es ist die anhaltende Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor Hitze. Sie gilt noch bis Mittwochabend, 21. Juni und fast für den gesamten Freistaat, ausgenommen ist derzeit nur der Nordwesten und Südwesten.

Wichtiger ist aber der mittlere Westen des Freistaats, den hier gibt es den farbenreichsten Mix aus Warnungen. Orange und rot dominieren. Ersteres steht für eine amtliche Warnung vor „schwerem Gewitter“. Sie gilt unter anderem für die Regionen rund um Nördlingen, Donauwörth, den Landkreis Ansbach. Das Rot ist ernster – hier warnt der DWD vor „schwerem Gewitter mit Orkanböen, heftigem Starkregen und Hagel“. Es handelt sich dabei um die zweithöchste Unwetter-Warnstufe beim Deutschen Wetterdienst.

Gewitter ziehen von Südwesten herauf: „heftiger Starkregen und Hagel“ vorhergesagt

Die Unwetter-Warnung gilt am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr noch für die Landkreise westlich von Augsburg bis hin zu Baden-Württemberg. Das Gewitter soll ab etwa 21 Uhr beginnen, laut DWD zieht es von Südwesten kommend herauf. Es ist aber gut möglich, dass sich die Unwetter-Warnung des DWD noch auf weitere Landkreise auch östlich, nördlich und südlich von Augsburg ausbreitet.

Beim Unwetter selbst rechnet der Deutsche Wetterdienst mit „orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten bis 110 km/h sowie heftigem Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 30 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und Hagel mit Korngrößen um 2 Zentimeter“. (fhz)

