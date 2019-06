Sea-Eye startet trotz Salvinis Drohung neue Rettungsmission

Regensburger Organisation: Wir hören sich nicht auf

Italiens Innenminister Matteo Salvini droht den Seenotrettern mit Geldstrafen von bis zu 50 000 Euro, sollten ihre Schiffe mit Migranten an Bord ohne Genehmigung in Italien anlegen. Damit will er die Flüchtlingszahlen auf null senken. Gorden Isler, der Vorsitzende der Regensburger Organisation Sea-Eye, schüttelt darüber nur den Kopf.