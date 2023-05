Seat gerät auf Gegenspur – und kracht frontal in 17-jährige Motorradfahrerin

Von: Felix Herz

Teilen

Ein 20-jähriger Seat-Fahrer ist auf der B22 auf die Gegenspur geraten – und frontal mit einer 17 Jahre alte Motorradfahrerin zusammengestoßen.

Würgau – Schlimmer Unfall auf der B22 nahe Würgau, Landkreis Bamberg, in Oberfranken. Am Mittwochabend, 3. Mai, fuhr ein 20-jähriger Seat-Fahrer in Richtung Würgau, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenspur kam – und frontal in eine jugendliche Motorradfahrerin krachte.

Schwerer Unfall in Bayern: 17-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich in den frühen Abendstunden am Mittwoch. Nach ersten Informationen vom Unfallort war der 20-jährige Seat-Fahrer auf der B22 in Richtung Würgau auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einer 17-jährigen Motorradfahrerin zusammengestoßen. Zuvor soll in einer Kurve das Heck des Seat ausgebrochen sein.

In Bayern hat sich am Mittwochabend ein schlimmer Unfall ereignet. Dabei wurde eine 17 Jahre alte Motorradfahrerin schwer verletzt. © NEWS5 / Merzbach

Die jugendliche Motorradfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt, sie wurde vom Rettungsdienst sofort in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 20-jährige Seat-Fahrer und sein Beifahrer erlitten durch den Eindruck des Geschehens einen Schock, verblieben aber an der Unfallstelle.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Beliebte Motorradstrecke – doch wegen zu vielen Unfällen am Wochenende gesperrt

Polizei und Feuerwehr sicherten bei der Unfallaufnahme die Straße und streuten auslaufende Betriebsstoffe ab. Ein Gutachter soll den Unfall nun rekonstruieren und erklären, warum der Seat-Fahrer auf die Gegenspur geraten war.

Der betroffene Abschnitt der B22 ist bei Motorradfahrern sehr beliebt. Da es dort jedoch häufig zu Motorradunfällen kommt, ist die Strecke am Wochenende gesperrt. (fhz)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.